Sábado con temperaturas templadas y cielo cubierto: ¿Cómo sigue el tiempo?

Este sábado 7 de marzo, gran parte de la Provincia de Buenos Aires tendrá una jornada con cielo mayormente nublado y temperaturas agradables. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima prevista será de 20°C, mientras que la máxima alcanzará 25°C.

El panorama climático no presentará cambios significativos durante el domingo, cuando continuarán las condiciones de cielo cubierto en gran parte del territorio bonaerense. Para esa jornada, los valores térmicos se moverán entre 19°C de mínima y 25°C de máxima, manteniendo un ambiente templado y estable.

De cara al lunes, el pronóstico indica que se sostendrá la misma tendencia meteorológica. El cielo seguirá mayormente nublado y las temperaturas se ubicarán entre 18°C de mínima y 25°C de máxima.

Aunque no se esperan cambios bruscos en el tiempo, la persistencia de nubosidad marcará el inicio de la semana en la provincia, con temperaturas moderadas y sin extremos térmicos.