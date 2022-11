Ruta 2: Preocupación por los constantes incendios en las vías del tren ¿Qué pasa?

Este viernes en dos ocasiones distintas, una vez más debieron intervenir los Bomberos de Lezama por un incendio en las propias vías a la altura del Kilómetro 161 de la Ruta 2 y casualmente el mismo se originó luego que pasara un tren.

El paso del tren, la sequía y la falta de limpieza de los arbustos que crecen entre y a los costados de las vías es la combinación perfecta para causar incendios forestales que movilizan dotaciones de Bomberos Voluntarios de las diferentes ciudades que se hallan en su trayecto.

No es ésta la primera vez que ello es objeto de interés periodístico, por cuanto a mediados del pasado mes, INFOZONA reflejó lo ocurrido en los distritos de Castelli y Lezama respectivamente, dónde el paso del tren provocó un incendio de malezas de impresionante magnitud que abarcó desde el kilómetro 170 al 159 respectivamente.

En esa ocasión varias dotaciones de Bomberos Voluntarios de ambas localidades trabajaron arduamente para extinguir el incendio cuyo humo generaba múltiples complicaciones con el tránsito de la Ruta 2.

Dado la poca distancia existente entre las vías del ferrocarril y la Ruta 2 se torna imprescindible su pronta extinción por cuanto el humo invade rápidamente la cinta asfáltica con el consiguiente peligro que ello significa habida cuenta el fluido tránsito que sobre dicha autovía se registra diariamente.

Según pudo saber INFOZONA, circulan actualmente algunas locomotoras que disponen en su parte inferior de un filtro el cual expulsa una especie de carbón caliente y ello sería el causante de estos incendios sobre y a la vera de las vías férreas.

La situación comienza a generar preocupación entre los miembros de los diferentes cuarteles de Bomberos toda vez que la prolongada sequía y el desinterés de las autoridades de la empresa Trenes Argentinos en reemplazar tal locomotora hace presuponer que con las altas temperaturas del verano, las intervenciones para este tipo de siniestros serán cotidianas en diferentes sectores del trayecto del servicio ferroviario hacia Mar del Plata.

En no pocas ocasiones desde la empresa ferroviaria estatal han afirmado que se carece del material rodante suficiente y el utilizado actualmente ha sido restaurado a los efectos de brindar el servicio, no obstante lo cual se requiere de manera urgente que arbitren las medidas tendientes a reemplazar las locomotoras que pudieren estar provocando tales incendios por razones de seguridad propia y de terceros como también de solidaridad con los Bomberos Voluntarios de las diferentes jurisdicciones.

Indiscutidamente si el tren provoca estos incendios es porque no funciona bien y se requiere una urgente intervención en tal sentido e incluso las autoridades municipales de cada distrito deberían interiorizarse de un hecho que no es menor a efectos de gestionar una pronta solución a la problemática existente.