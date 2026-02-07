Rock que salva vidas: La Renga hizo posible un tomógrafo para Bahía Blanca

El recital solidario de La Renga en La Plata, realizado el 12 de abril de 2025 en el Estadio Único Diego Armando Maradona, se transformó en un gesto concreto de apoyo para Bahía Blanca. Más de 30 mil personas asistieron al show y todo lo recaudado fue destinado al Hospital Municipal Leónidas Lucero, ya que la empresa DESA asumió los costos de organización.

Gracias a esa iniciativa, el centro de salud incorporó un tomógrafo computado multicorte Philips Incisive CT Pro de 128 cortes, un equipo de alta tecnología que permitirá realizar estudios de gran precisión y rápida adquisición. Este tipo de aparatología resulta clave en la atención de urgencias como politraumatismos, accidentes cerebrovasculares, hemorragias internas, tromboembolismo pulmonar y otras patologías tiempo-dependientes.

La presentación oficial del nuevo equipamiento contó con la presencia del intendente Federico Susbielles, quien destacó el “enorme gesto solidario” de la banda liderada por Chizzo Nápoli. Por su parte, el director del hospital, Gustavo Carestía, precisó que la inversión total en equipamiento rondó el millón de dólares.

Bahía Blanca atravesó en poco más de un año dos tragedias: la inundación de diciembre de 2023, que dejó 13 víctimas fatales, y el temporal de marzo de 2025, con 16 fallecidos. En ambas emergencias, el Hospital Leónidas Lucero desempeñó un rol fundamental, aun cuando también sufrió graves daños por el agua.

Como reconocimiento al aporte de la banda, el hospital bautizó un sector de su predio como “Espacio Verde La Renga”, en agradecimiento al compromiso solidario que permitió fortalecer su capacidad de respuesta ante situaciones críticas.