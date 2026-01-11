Robos en la costa: turistas sufren hurtos en autos en Valeria del Mar y Cariló

La inseguridad relacionada con vehículos estacionados en cercanías de las playas de la Costa Argentina se manifiesta una vez más, evidenciada por dos robos ocurridos este fin de semana en el partido de Pinamar. Los hechos delictivos tuvieron como víctimas a turistas que disfrutaban de su jornada en la playa.

El primer incidente se registró en la costanera de Valeria del Mar, entre las calles Espora y Jorge. De acuerdo con la denuncia presentada, un visitante dejó su camioneta estacionada y, en un lapso menor a dos horas, delincuentes lograron abrir el vehículo sin mostrar signos de violencia.

Del interior del rodado sustrajeron 1.700.000 pesos en efectivo, además de un rosario. La Justicia ha caratulado el episodio como un hurto y está investigando si los autores emplearon inhibidores de señal para desactivar el cierre centralizado, técnica que no deja rastros de forzamiento.

Paralelamente, un segundo evento delictivo tuvo lugar en Cariló, en las cercanías de Acacia y Playa, mientras el damnificado se encontraba en el balneario Divisadero.

En este caso, la modalidad fue más agresiva: los delincuentes rompieron el cristal delantero de la camioneta estacionada. Sin embargo, según el relato del afectado, no lograron llevarse objetos de valor del interior del vehículo.

Este tipo de robos ha comenzado a ser una constante desde el inicio de la temporada estival en varias localidades costeras, aprovechando los momentos en que los vehículos permanecen sin vigilancia mientras los veraneantes disfrutan de la playa.

Las zonas más vulnerables suelen ser los frentes costeros y los accesos a balnearios, donde el constante recambio de autos y turistas dificulta la identificación inmediata de actividades sospechosas.