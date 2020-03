View this post on Instagram

¡Sigue siendo un héroe! 👏 Roberto Canessa, médico sobreviviente y héroe de la Tragedia aérea de Los Andes, está fabricando respiradores mecánicos de bajo costo y fáciles de hacer, con el objetivo de atacar la posible escasez de respiradores por el avance del #Coronavirus y la eventual saturación de las salas de internación.