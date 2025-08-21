River vs. Libertad en Vivo: Dónde Ver, Horario, Previa y Minuto a Minuto por la Copa Libertadores 2025

La emoción de la Copa Libertadores 2025 está en su punto más álgido, y uno de los partidos más esperados de los octavos de final es el enfrentamiento entre River Plate y Libertad de Paraguay. Este encuentro de vuelta, que se disputará en el icónico Estadio Monumental, promete ser una batalla épica donde el Millonario buscará sellar su pase a los cuartos de final tras un empate sin goles en la ida. En este artículo, te contamos todo lo que necesitas saber: dónde ver el partido, el horario, la previa, las posibles formaciones y cómo seguir el minuto a minuto.

Dónde y Cómo Ver River vs. Libertad en Vivo

El partido entre River Plate y Libertad se transmitirá en vivo para todos los fanáticos del fútbol en Argentina y América Latina. Aquí te dejamos las opciones para no perderte ni un segundo de este duelo crucial:

Televisión : El encuentro será transmitido por Telefé y Fox Sports , dos canales que garantizan una cobertura completa con relatos y comentarios de primer nivel.

: El encuentro será transmitido por y , dos canales que garantizan una cobertura completa con relatos y comentarios de primer nivel. Streaming : Para aquellos que prefieren ver el partido desde sus dispositivos móviles o computadoras, la plataforma Disney+ Premium ofrecerá la transmisión en vivo de manera exclusiva.

: Para aquellos que prefieren ver el partido desde sus dispositivos móviles o computadoras, la plataforma ofrecerá la transmisión en vivo de manera exclusiva. Radio y YouTube : Si buscas una experiencia más cercana y apasionada, puedes seguir el partido a través del canal de YouTube de La Página Millonaria , con los relatos vibrantes de Lito Costa Febre , o sintonizar Mas Radio (107.5) para una cobertura radial única.

: Si buscas una experiencia más cercana y apasionada, puedes seguir el partido a través del , con los relatos vibrantes de , o sintonizar para una cobertura radial única. Minuto a Minuto: La Página Millonaria también proporcionará un minuto a minuto detallado en su sitio web, ideal para quienes deseen estar al tanto de cada jugada en tiempo real.

Horario del partido: El duelo está programado para el jueves 21 de agosto de 2025 a las 21:30 horas (hora de Argentina) en el Estadio Monumental, Núñez, Buenos Aires.

Previa del Partido: River Plate vs. Libertad

El encuentro de ida en el Estadio Tigo La Huerta en Asunción terminó con un empate 0-0, dejando la serie completamente abierta. River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, mostró dos caras en aquel partido: un primer tiempo complicado, donde Franco Armani fue la figura al salvar al equipo en varias ocasiones, y un segundo tiempo dominante, donde el Millonario generó múltiples chances de gol, pero no logró concretar. Ahora, con la ventaja de jugar en casa y el apoyo de su hinchada, River buscará imponer su estilo de juego para avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Libertad, bajo la dirección de Sergio Aquino, llega con la misión de dar el golpe en el Monumental. El equipo paraguayo descansó a varios de sus titulares en el torneo local para llegar en óptimas condiciones a este encuentro, repitiendo la formación que jugó en la ida: Martín Silva; Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez; Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria; Hugo Fernández, Iván Franco, Lorenzo Melgarejo; Gustavo Aguilar.

Historial entre River y Libertad

River Plate y Libertad se han enfrentado en 14 ocasiones en competencias internacionales, con un saldo favorable para el Millonario: 9 victorias para River, 4 para Libertad y un empate. La última vez que se vieron las caras fue en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024, con victorias de River por 2-1 en Paraguay y 2-0 en el Monumental. Este historial le da confianza al equipo argentino, pero la experiencia copera de Libertad los convierte en un rival de cuidado.

Posibles Formaciones

River Plate

Marcelo Gallardo aún no ha confirmado el once titular, pero se espera que alinee a sus mejores jugadores para este partido decisivo. Una posible formación sería:

Arquero : Franco Armani

: Franco Armani Defensas : Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña

: Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli o Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña Mediocampistas : Giuliano Galoppo o Nacho Fernández, Enzo Pérez, Matías Galarza

: Giuliano Galoppo o Nacho Fernández, Enzo Pérez, Matías Galarza Delanteros: Juanfer Quintero o Santiago Lencina, Miguel Borja, Facundo Colidio

River llega con algunas bajas importantes, como Germán Pezzella (rotura de ligamento cruzado) y dudas sobre Lucas Martínez Quarta (esguince de rodilla). Sin embargo, la presencia de jugadores experimentados como Enzo Pérez y Juanfer Quintero, junto a la garra de Facundo Colidio y Miguel Borja, promete un equipo competitivo.

Libertad

El técnico Sergio Aquino repetiría la alineación del partido de ida, apostando por la solidez defensiva y la velocidad en el contraataque:

Arquero : Martín Silva

: Martín Silva Defensas : Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez

: Iván Ramírez, Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez Mediocampistas : Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco

: Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria, Hugo Fernández, Iván Franco Delanteros: Lorenzo Melgarejo, Gustavo Aguilar

Claves del Partido

La fortaleza del Monumental: Jugar en casa con el apoyo de miles de hinchas será un factor determinante para River. El ambiente en el estadio puede ser clave para inclinar la balanza. Efectividad en el ataque: Tras fallar varias oportunidades en la ida, River necesitará afinar la puntería, especialmente con jugadores como Borja y Colidio. Solidez defensiva: Libertad demostró en la ida que puede generar peligro, por lo que la zaga liderada por Paulo Díaz y Franco Armani será fundamental. El factor Gallardo: La experiencia de Marcelo Gallardo en instancias coperas y su capacidad para realizar cambios tácticos en el momento justo podrían marcar la diferencia.

Camino a la Final de la Copa Libertadores 2025

El ganador de esta llave se enfrentará en los cuartos de final al vencedor del cruce entre Palmeiras y Universitario de Perú, un duelo que los brasileños dominan tras golear 4-0 en la ida. River, que finalizó como líder del Grupo B con 12 puntos, sueña con llegar a la final en Lima y conquistar su quinta Copa Libertadores, tras los títulos de 1986, 1996, 2015 y 2018.

No te Pierdas River vs. Libertad

Este jueves 21 de agosto a las 21:30 horas, todos los ojos estarán puestos en el Estadio Monumental. Si eres hincha de River o simplemente un amante del fútbol, no puedes perderte este partido que definirá el futuro del Millonario en la Copa Libertadores 2025. Sintoniza Telefé, Fox Sports, Disney+ Premium, o sigue el minuto a minuto en La Página Millonaria para vivir cada momento de esta apasionante batalla copera.

¿Crees que el Millonario logrará el pase a cuartos? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este artículo con otros hinchas. Mantente atento a todas las novedades del partido y vive la pasión del fútbol sudamericano al máximo.