Rige alerta amarilla por tormentas fuertes para la costa atlántica bonaerense

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron un alerta amarillo por lluvias y tormentas de variada intensidad para distintos distritos de la costa atlántica que comenzarán a desarrollarse este martes por la tarde.

Según indicaron desde el organismo oficial, se espera que las precipitaciones estén acompañadas por ráfagas de viento, posible caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

“Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual”, informaron desde el SMN.

Los distritos de la costa atlántica bonaerense, comprendidos en esta primera alerta, son los siguientes: General Pueyrredón, Necochea, General Alvarado, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita y Bahía Blanca.

Desde el SMN, además, recomendaron a la población no sacar la basura; evitar las actividades al aire libre; no refugiarse bajo los árboles ni cerca de postes de electricidad y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.