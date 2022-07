Reto viral: encuentra las tres cartas que se diferencian del resto en sólo 10 segundos

En este nuevo reto viral hay tres cartas de póker diferentes del resto y tendrás sólo 10 segundos para descubrirlas. Sólo un 3% ha podido resolver este desafío.

El reto viral del día es digno de invitar a la familia a resolverlo entre todos o, incluso, para jugar en soledad y poner a prueba tu velocidad cognitiva. En esta oportunidad, se deberá encontrar en la imagen al trío de cartas que tienen diferencias con el resto.

No será una tarea fácil, ya que le ha ocasionado un gran dolor de cabeza a los internautas que intentaron resolverlo. Sea como fuere, la respuesta se encuentra “a la vista” de todos. Tendrás tan sólo 10 segundos para resolverlo.

Imagen del reto viral: las cartas diferentes del resto

INFOZONA desafía a los usuarios a ubicar en qué lugar de la imagen fueron colocadas las tres cartas de póker. Para poder resolver este nuevo acertijo visual hay que observar cada detalle de la imagen.

Esta nueva travesía tiene como fin divertirse y crear un espacio de ocio para todos. Recuerda que sólo cuentas con 10 segundos para encontrar los naipes de póker diferentes del resto. ¡Que comience el juego!

La respuesta del acertijo: ¿Dónde estaban las cartas diferentes?

¿Has logrado el objetivo de encontrar las tres cartas que se diferencian del resto de los naipes en este reto viral? Si has conseguido cumplir la meta, te felicitamos. Si no descubriste dónde se encontraba, no tienes de qué preocuparte.

En la siguiente imagen te daremos la respuesta al dolor de cabeza que te ha generado el no hallarlas en el tiempo establecido.