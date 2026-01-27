Respiro momentáneo tras el calor intenso: ¿se esperan lluvias este martes?

Francisco Díaz
agrad

Luego de un período marcado por lluvias dispares —algunas de gran intensidad y otras más leves— en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, este martes se espera un alivio temporario en las condiciones del tiempo.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presentará con cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde, aunque no se descarta la probabilidad de chaparrones aislados en algunas zonas bonaerenses durante la tarde.

¿Cómo pagar menos patente en provincia de Buenos Aires?: Descuentos vigentes y claves para ahorrar
Mirá también:

¿Cómo pagar menos patente en provincia de Buenos Aires?: Descuentos vigentes y claves para ahorrar

En cuanto a las temperaturas, se prevén marcas térmicas elevadas, con valores que oscilarán entre los 23 y los 34 grados, manteniendo un ambiente caluroso en gran parte del territorio provincial.

🔎 Pronóstico extendido para la provincia

El SMN anticipa que, a partir del miércoles, la semana continuará con buenas condiciones climáticas, cielo mayormente nublado y temperaturas estimadas entre los 23 y 31 grados.

Para el jueves, se espera cielo parcialmente nublado, con una mínima de 21 grados y una máxima cercana a los 32. Condiciones similares se mantendrían el viernes, con registros térmicos de 23 grados de mínima y 31 de máxima.

📆 Buen tiempo durante el fin de semana

El fin de semana también se perfila con estabilidad en el clima. El sábado presentaría cielo mayormente nublado y temperaturas de 23 a 31 grados, mientras que el domingo se anticipa con marcas algo más moderadas, entre 21 y 29 grados.

De esta manera, tras las lluvias recientes, la provincia de Buenos Aires atravesará varios días con condiciones favorables, aunque con calor persistente y nubosidad variable.

Caso Bastián Jerez: confirmaron alcoholemia positiva en los dos conductores involucrados
Mirá también:

Caso Bastián Jerez: confirmaron alcoholemia positiva en los dos conductores involucrados
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Tragedia familiar en Ostende: un hombre mató a su hijo tras una discusión
Pinamar
ki en castelli
Katopodis y Bianco marcaron la línea política del PJ bonaerense en un encuentro en Castelli
Castelli Provincia
Clima calor verano
Arranca la semana con calor extremo en la Provincia de Buenos Aires: ¿cuándo llega el alivio?
Provincia
Arba descuento provincia
ARBA 2026: El truco legal para obtener hasta un 25% de descuento en el Impuesto Inmobiliario y Automotor
Provincia
chque tren mdq
Murió uno de los heridos del accidente entre un tren y un auto en la Ruta 2 cerca de Mar del Plata
Provincia
CHOQUE LA FRONTERA PINAMAR
Caso Bastián Jerez: confirmaron alcoholemia positiva en los dos conductores involucrados
Dolores Pinamar Provincia
Paritaria docente provincia febrero 2026
Paritaria docentes bonaerenses: cuándo se cobra el aumento y de cuánto es el nuevo salario en febrero 2026
Provincia

Más leídas