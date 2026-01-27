Respiro momentáneo tras el calor intenso: ¿se esperan lluvias este martes?

Luego de un período marcado por lluvias dispares —algunas de gran intensidad y otras más leves— en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, este martes se espera un alivio temporario en las condiciones del tiempo.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presentará con cielo mayormente nublado durante la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde, aunque no se descarta la probabilidad de chaparrones aislados en algunas zonas bonaerenses durante la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se prevén marcas térmicas elevadas, con valores que oscilarán entre los 23 y los 34 grados, manteniendo un ambiente caluroso en gran parte del territorio provincial.

🔎 Pronóstico extendido para la provincia

El SMN anticipa que, a partir del miércoles, la semana continuará con buenas condiciones climáticas, cielo mayormente nublado y temperaturas estimadas entre los 23 y 31 grados.

Para el jueves, se espera cielo parcialmente nublado, con una mínima de 21 grados y una máxima cercana a los 32. Condiciones similares se mantendrían el viernes, con registros térmicos de 23 grados de mínima y 31 de máxima.

📆 Buen tiempo durante el fin de semana

El fin de semana también se perfila con estabilidad en el clima. El sábado presentaría cielo mayormente nublado y temperaturas de 23 a 31 grados, mientras que el domingo se anticipa con marcas algo más moderadas, entre 21 y 29 grados.

De esta manera, tras las lluvias recientes, la provincia de Buenos Aires atravesará varios días con condiciones favorables, aunque con calor persistente y nubosidad variable.