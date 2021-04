Al llegar, la gran mayoría, a los 60 años (mujeres) y 65 años (hombres) empiezan a tramitar la jubilación en Argentina. Es un monto de dinero mensual que, el estado, asigna a cada una de estas personas para que no trabaje más, al cumplir con los 30 años de aportes.

Si no sabes cuales son los requisitos para jubilarse, no te preocupes. En Infozona, te ayudaremos comentándote el paso a paso que debes realizar para tramitarla y no trabajar más al cumplir con la edad indicada.

¿Cuáles son los requisitos para jubilarse?

Si deseas empezar a tramitar la jubilación en Argentina debes cumplir ciertos requisitos primordiales que, el Estado Argentino, solicita para comenzar los papeles. Los requisitos para jubilarse son los siguientes:

Tener la edad mínima (60 años las mujeres y 65 años los hombres).

Debes haber aportado al sistema jubilatorio argentino durante 30 años ya sea como autónomo (Monotributista o Responsable Inscripto) o como empleado en relación de dependencia (la empresa debe aportar por tí).

Si no posees los años requeridos, puedes optar por compensarlo a través de una moratoria, la cual puedes abonar en cómodas cuotas o un solo pago.

¿Cómo hacer el trámite para jubilarse? Guía Paso a Paso

Los pasos para iniciar el trámite para jubilarse son sencillos y no tendrás complicaciones. Puedes hacerlo tú solo o bien, contratar a una persona que brinde dicho servicio y te asesores.

Ingresa a Mi Anses

Ingresa a la Plataforma de Mi Anses haciendo clic aquí. Inicia sesión a través de tu CUIL y tu Clave de Seguridad Social. ¿No posee una? Haz clic en “Crea tu Clave” y seguí los pasos del sistema.

Consulta tus datos

Antes de tramitar tu jubilación a través de Mi Anses, te recomendamos que verifiques los siguientes datos: tu información personal y los aportes que has realizado históricamente. Si todo esta bien, puedes seguir. En caso de haber un error de sistema, puedes corregirlo allí mismo o si no, debes presentarte en una oficina de ANSES.

Solicita un turno en ANSES

Una vez hayas confirmado que todos tus datos están correctos debes sacar un turno en ANSES. ¿Como? Debes ingresar aquí e ir al apartado de “Solicitud de Jubilación” y seguir los pasos.

Asegúrate de seleccionar la oficina más cercana a tu domicilio para evitar traslados largos y el trafico de tu ciudad. Puedes visualizar todas las oficinas oficiales de ANSES aquí.

Preséntate en las oficinas de ANSES

Ve al lugar el día y hora indicada en el turno. Una agente de ANSES te atenderá y te solicitarás tus datos personales y te guiará en el proceso de tramitar la jubilación en Argentina.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca de requisitos para Jubilarse

¿Qué necesito para jubilarme a los 60?

Las mujeres se pueden jubilar a los 60 años. También, existen algunas excepciones en los hombres, los cuales deben haber trabajado en empleos riesgosos para su integridad física.

¿Puedo jubilarme sin aportes?

No, no puedes. El fundamental y principal requisitos para jubilarte es aportar al sistema por 30 años. Si no lo has realizado, puedes obtener una moratoria y abonar todos los pagos pendientes a través de cuotas mensuales o un solo pago.