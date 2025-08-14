banner ad

Regresó el frío a la Provincia de Buenos Aires : ¿Vuelven las lluvias?

Francisco Díaz
clima invierno frio

El regreso del aire frío marcó el pulso climático en la provincia de Buenos Aires durante este jueves, luego de varios días con temperaturas casi primaverales. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzó con una mínima de 1 °C y alcanzará una máxima de apenas 11 °C, bajo un cielo algo nublado durante el día y completamente despejado hacia la noche, favoreciendo un rápido descenso térmico.

Para mañana viernes, jornada no laborable con fines turísticos, se espera la persistencia del ambiente frío. Las temperaturas oscilarán entre 2 °C y 12 °C, con cielo despejado en horas diurnas y nubosidad parcial durante la noche.

Banco Provincia lanzó créditos para jóvenes emprendedores de hasta millones
Mirá también:

Banco Provincia lanzó créditos para jóvenes emprendedores de hasta $16 millones

El fin de semana presentará un leve repunte térmico, aunque con mayor cobertura nubosa. El sábado registrará valores entre 5 °C y 11 °C con cielo mayormente nublado, mientras que el domingo tendrá una mínima de 9 °C y una máxima de 14 °C, también con nubosidad predominante.

El SMN ya anticipa la próxima irrupción de precipitaciones: el martes, se prevén lluvias aisladas durante toda la jornada, con una mínima de 10 °C y una máxima de 16 °C, escenario que pondrá fin a la actual seguidilla de días estables.

Con este panorama, la provincia transita un cambio marcado en las condiciones térmicas, propio de la variabilidad típica de agosto, donde las irrupciones frías aún mantienen su protagonismo antes de la llegada de la primavera.

Elecciones bonaerenses: ¿Cómo se divide el mapa electoral?
Mirá también:

Elecciones bonaerenses: ¿Cómo se divide el mapa electoral?
ETIQUETAS
Compartir este artículo
ELECCIONES provincia buenos aires
Elecciones bonaerenses: ¿Cómo se divide el mapa electoral?
Provincia
quesos
Alerta por brote de listeria: cinco casos vinculados a quesos contaminados en el país
Nacionales Provincia
julieta prandi
Este miércoles se conocerá el veredicto contra el exmarido de Julieta Prandi por abuso sexual
Provincia
queso
Alerta sanitaria por brote de listeriosis por queso contaminado: ¿Cuáles son los síntomas?
Nacionales
contardi
Claudio Contardi fue condenado a 19 años por abuso sexual contra Julieta Prandi
Provincia
GENTE EN EL PARQUE CORRIENDO
Último día de “mini primavera” antes de la llegada del frío extremo
Provincia
Cristina Kirchner y el resto de los condenados no pagaron los USD 537 millones y la Justicia ya puede incautar sus bienes
Nacionales

Más leídas