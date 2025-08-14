Regresó el frío a la Provincia de Buenos Aires : ¿Vuelven las lluvias?

El regreso del aire frío marcó el pulso climático en la provincia de Buenos Aires durante este jueves, luego de varios días con temperaturas casi primaverales. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzó con una mínima de 1 °C y alcanzará una máxima de apenas 11 °C, bajo un cielo algo nublado durante el día y completamente despejado hacia la noche, favoreciendo un rápido descenso térmico.

Para mañana viernes, jornada no laborable con fines turísticos, se espera la persistencia del ambiente frío. Las temperaturas oscilarán entre 2 °C y 12 °C, con cielo despejado en horas diurnas y nubosidad parcial durante la noche.

El fin de semana presentará un leve repunte térmico, aunque con mayor cobertura nubosa. El sábado registrará valores entre 5 °C y 11 °C con cielo mayormente nublado, mientras que el domingo tendrá una mínima de 9 °C y una máxima de 14 °C, también con nubosidad predominante.

El SMN ya anticipa la próxima irrupción de precipitaciones: el martes, se prevén lluvias aisladas durante toda la jornada, con una mínima de 10 °C y una máxima de 16 °C, escenario que pondrá fin a la actual seguidilla de días estables.

Con este panorama, la provincia transita un cambio marcado en las condiciones térmicas, propio de la variabilidad típica de agosto, donde las irrupciones frías aún mantienen su protagonismo antes de la llegada de la primavera.