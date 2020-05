Recuperaron en Córdoba una beba que habría sido comprada en Cañuelas

Una beba de apenas 15 días de vida, que habría sido comprada en la ciudad bonaerense de Cañuelas fue recuperada este miércoles en un operativo policial realizado en la localidad cordobesa de Villa Giardino.

Personal de la Departamental Punilla de la Policía de Córdoba llevó a cabo el procedimiento, bajo las órdenes de la Justicia bonaerense.

La criatura habría sido trasladada a la villa serrana desde la ciudad de Cañuelas, muy próxima a la zona sur del Gran Buenos Aires.

El operativo se activó cuando los padres de la criatura acudieron a una comisaría para denunciar que la beba había sido robada. Luego de un intenso interrogatorio, se quebraron y admitieron que la habían vendido por 5 mil dólares que resultaron ser falsos.

Una mujer de 46 años, identificada como Carolina Beatriz Backer, fue detenida e iba a ser interrogada en la Fiscalía de Cosquín, mientras que la niña quedará a cargo de la de Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia Córdoba (SENAF).

La mujer fue imputada por tornar incierta la identidad de la pequeña.

“A los fines de proceder a la detención de una persona de sexo femenino por la comisión de tornar incierta la identidad de una menor, la brigada de Investigación de la ciudad encontró a la menor en buen estado de salud y procedió a la detención de la mujer que ahora está a disposición de la UFI de Cañuelas", comentó a Cadena 3 la fiscal de Cosquín, Jorgelina Gómez.

El padre de la mujer apresada, Juan Backer, admitió a Cadena 3 que pagaron “500 mil pesos” por la beba y contó su versión de lo sucedido.

“Se metió en Facebook y contó que una chica daba la hija en adopción, porque no la podía mantener más. Nos pidió (la madre) cierto dinero. No queríamos. Averiguamos acá con la jueza de paz de La Falda y nos dijo que no se podía anotar. Fuimos a todos lados, al abogado. Al final, nos pidió plata y le fuimos dando durante los siete meses que estuvo embarazada”, relató el hombre.

“Tuvo la beba y le dimos 500 mil pesos. Vendí la casa. Mi hija no podía tener familia y ella tenía como siete hijos. Ahora pide 80 mil pesos y siete meses de alquiler. No lo cumplió. Me pedía plata y me decía: ‘Si no, no te la doy y la tiro a la basura a la nena’”, continuó.

“Entonces, mi hija se puso re mal. Le dio la plata que faltaba. Ella le dio los papeles, la partida de nacimiento y le entregó la beba. La denunció el ex marido”, añadió.

Por el hecho, también fueron imputados los padres biológicos de la beba por supresión de la identidad.