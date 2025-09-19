Receta electrónica PAMI: cómo funciona y dónde verla desde el celular

El acceso a los medicamentos es un punto clave en la atención de jubilados y pensionados, y en los últimos meses se incorporaron herramientas digitales que buscan simplificar este proceso. Una de las más importantes es la receta electrónica PAMI, que reemplaza las tradicionales en papel y se integra a la aplicación oficial del organismo para facilitar su consulta y uso en farmacias de todo el país.

Qué es la app Mi PAMI y cómo descargarla

La app Mi PAMI es la aplicación oficial de la obra social, pensada para que los afiliados puedan realizar trámites y consultas desde el celular. Está disponible de forma gratuita en:

Google Play para dispositivos Android

para dispositivos Android App Store para iPhone y iPad

Quienes ya contaban con la versión anterior deben actualizarla y registrarse nuevamente con usuario y contraseña. El sistema incluye un método de validación reforzado para proteger los datos personales.

Dónde ver la receta electrónica PAMI

Los afiliados tienen la posibilidad de consultar sus recetas activas desde la aplicación. Para hacerlo, hay que ingresar a:

Recetas y órdenes médicas

Luego seleccionar Recetas

En esa sección se muestra:

Medicamentos cargados

Fecha de emisión

Fecha de vencimiento

Estado de cada receta

De esta forma, se puede saber de antemano qué tratamientos están pendientes de retiro y evitar inconvenientes en la farmacia.

Requisitos de validez de la receta electrónica

Para que una receta digital tenga validez, debe contener los siguientes datos:

Nombre completo del paciente, DNI, obra social y fecha de nacimiento

Datos del médico: matrícula, especialidad y domicilio

Código de diagnóstico

Medicamento indicado, cantidad y presentación

Fecha de emisión y firma digital del profesional

En el caso de tratamientos especiales —como oncológicos, psicofármacos o antirretrovirales—, además de la receta digital, también es obligatorio emitirla en papel con sello y firma manuscrita.

Tipos de recetas aceptadas en PAMI

Actualmente se utilizan dos modalidades:

Receta electrónica blanca : generada en el sistema, sin necesidad de papel

: generada en el sistema, sin necesidad de papel Receta manual celeste: requiere activación previa del médico en el sistema PAMI

Ambas conviven, aunque la tendencia es avanzar hacia un esquema 100% digital.

Vigencia de las recetas electrónicas

Las recetas electrónicas PAMI tienen una vigencia de 30 días corridos desde la fecha de emisión. Pasado ese período, pierden validez y ya no se pueden usar para retirar medicamentos.

En algunos casos, los médicos pueden emitir recetas postdatadas, cuyo plazo de 30 días comienza a contarse desde la fecha en que se habilitan y no desde la carga en el sistema.

Qué hacer si vence una receta

Si la receta vence, el afiliado debe volver a consultar al médico para que emita una nueva. Ante una situación de urgencia, PAMI ofrece la opción de solicitar una transcripción del tratamiento en las agencias locales, a cargo de un profesional de la obra social, con el fin de evitar la interrupción del mismo.