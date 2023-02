La desesperante reacción de la mamá de Máximo Thomsen al ver que su hijo se desmayó

Este lunes 6 de febrero de 2023 se conoció la sentencia final para los 8 rugbiers acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa.

Tras escuchar la condena a prisión perpetua, Máximo Thomsen se desmayó y la jueza tuvo que detener la lectura del fallo.

Al ver a su hijo desvanecido, la madre de Thomsen, rompió en llanto y apuntó contra los periodistas que estaban en la sala: "Esto es todo una mentira, saquen a todos los periodistas, la p… que los parió. Tres años torturándolo. No me importa más nada", gritó Rosalía Zárate.

Rosalía Zárate

El rugbier condenado a prisión perpetua debió ser atendido por una médica y se suspendió por algunos minutos la lectura.

Sobre Rosalía Zárate

La madre del joven era secretaria de Obras Públicas del municipio de Zárate y renunció a su cargo cuando Máximo Thomsen fue detenido por el crimen de Fernando.

Días atrás, en su declaración ante el tribunal, Zárate reveló cómo vive desde que su hijo es uno de los detenidos más conocidos del país: “Me sentí cada vez más angustiada. No me podía levantar de la cama. Me enfermé. Me fui a atender y me dijeron que tenía algo malo. Me derivaron a un médico, que me dijo que tengo cáncer. Me operaron, sigo en tratamiento. Lo único que hago es estar en mi casa. Salgo para ir al médico y para visitar a mi hijo. No puedo más. Es una pesadilla”, contó ante los jueces, el día que su hijo lloró en el banquillo.