Rauch: Había dado positivo de coronavirus pero una contraprueba arrojó resultado negativo

Días pasados se daba cuenta que el Distrito de Rauch perdía el invicto y registraba su primer caso de Coronavirus, quedando fuera de los Municipios libres de esa enfermedad pero finalmente se mantiene entre los 6 que todavía no registran casos positivos en la Provincia.

En la noche de la víspera, el propio Intendente Maximiliano Suescún informó que el "positivo" del miércoles resultó un "falso positivo", según una segunda muestra analizada en un Laboratorio de Azul.

A raíz del resultado dado a conocer el miércoles, se efectuaron hisopados a 16 personas, entre ellos a la mujer de 79 años que había dado el resultado presuntamente positivo. Además, se aislaron a 93 personas que eran contactos estrechos con las relaciones familiares cercanas a la mujer presuntamente contagiada.

De tal modo, hasta el momento el distrito de Rauch continúa siendo uno de los pocos municipios sin casos confirmados de coronavirus.

"No hay que enamorarse del 0. Puede entrar en cualquier momento el virus. Es necesario que no nos relajemos, que no dejemos de usar tapaboca ni la distancia correspondiente. Que seamos todos responsables" señaló el Intendente Suescun.