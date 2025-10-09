Ramos Padilla rechazó el reemplazo de Espert por Santilli y definió el nuevo orden en la lista bonaerense de LLA

En medio de la tensión política por la salida de José Luis Espert, el juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, emitió un fallo que vuelve a alterar el escenario del oficialismo. La decisión judicial frenó el intento del Gobierno de colocar a Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional en la lista de La Libertad Avanza (LLA), tras la renuncia del economista.

Qué resolvió el juez electoral

El magistrado aceptó la renuncia de Espert, quien se había visto envuelto en un escándalo vinculado al empresario Fred Machado. Sin embargo, rechazó el corrimiento de nombres propuesto por el oficialismo, al considerar que el reemplazo no se ajusta a la normativa constitucional ni a la ley de paridad de género.

De esta manera, Karina Vázquez —conocida públicamente como Karen Reichardt— será la principal candidata de la alianza entre LLA y el PRO en la provincia de Buenos Aires. Diego Santilli ocupará el segundo lugar y Gladys Humenuk, el tercero.

El fallo no define aún si habrá una reimpresión de boletas, por lo que en el cuarto oscuro los bonaerenses podrían encontrarse con la Boleta Única Papel que aún tiene la cara de Espert. Ramos Padilla convocó a los apoderados partidarios para discutir ese punto en una nueva audiencia.

Los argumentos de Ramos Padilla

El juez fundó su decisión en una serie de argumentos técnicos que explican por qué no corresponde aplicar el artículo 7 del Decreto 171/2019 para modificar el orden de la lista oficializada. Entre los principales puntos, destacó:

La ley no regula expresamente cómo debe reemplazarse a un candidato ya oficializado.

cómo debe reemplazarse a un candidato ya oficializado. El Código Electoral Nacional solo exige que la lista mantenga la alternancia de género (art. 60 bis).

solo exige que la lista mantenga la (art. 60 bis). Aplicar el decreto implicaría exceder las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo , según el art. 99 inc. 2 y 3 de la Constitución Nacional.

, según el art. 99 inc. 2 y 3 de la Constitución Nacional. La Corte Suprema y la Cámara Nacional Electoral ya declararon inconstitucional ese decreto en casos similares.

ya declararon inconstitucional ese decreto en casos similares. Hacerlo ahora afectaría el principio de paridad de género , ya que permitiría mejorar posiciones de candidatos varones en perjuicio de las mujeres.

, ya que permitiría mejorar posiciones de candidatos varones en perjuicio de las mujeres. Las renuncias en los últimos puestos no pueden alterar el orden de los primeros lugares.

En su resolución, Ramos Padilla sostuvo que debía mantenerse el orden original de la lista, aplicando un movimiento natural ascendente tras la salida de Espert, sin alterar la paridad ni la estructura general del listado.

Cómo quedó la lista de candidatos de La Libertad Avanza

Tras el fallo, la lista de candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires de LLA quedó de la siguiente manera:

Titulares:

Karina Celia Vázquez

Diego César Santilli

Gladys Noemí Humenuk

Sebastián Miguel Pareja

Johanna Sabrina Longo

Alejandro Ángel Carrancio

Miriam del Carmen Niveyro

Alejandro Oscar Finocchiaro

Giselle Castelnuovo

Sergio Daniel Figliuolo

María Florencia De Sensi

Álvaro García

María Luisa González Estevarena

Joaquín Patricio Ojeda

Andrea Fernanda Vera

Hernán Urien

Ana Valeria Tamagno

Javier Sánchez Wrba

Martina Daniela León Espinosa

Rubén Darío Torres

Bárbara Patricia Lerin

Susana Gabriela Conte

Hugo Alberto Ferreyra

Roxana Elizabet Mirna Cavallini

Ignacio Roberto Salaberren

Irta Narzi Wide

Eduardo Hugo Creus

Karina Gabriela García

Damián Andrés Selem

Paula Beatriz Canegallo

Luis Enrique Green

María Alejandra Belén

Mauricio Imperatori

María Soledad Poso

Suplentes:

Enzo Nicolás Di Fabio

Daniela Irma Isabel Pozzoni

Rodolfo José Paolucci

Gricelda Adriana Moroni

Darío Ezequiel Saccani

Alejandro Gabriel Finocchio

La reacción del oficialismo

Desde la Casa Rosada anticiparon que apelarán la decisión, según confirmaron fuentes cercanas al dirigente bonaerense Sebastián Pareja, uno de los armadores de LLA en el distrito. Aun así, en el entorno oficial reconocen que el espacio deberá reorganizar su estrategia electoral considerando un escenario donde Reichardt encabece la boleta y Santilli quede en segundo lugar.

El fallo de Ramos Padilla marca un nuevo capítulo en la disputa interna del oficialismo bonaerense y podría tener impacto en la recta final de la campaña rumbo a las elecciones legislativas.