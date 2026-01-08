Quini 6: Un afortunado acertó los seis números y se llevó más de $1.800 millones

El sorteo número 3337 del Quini 6, realizado el miércoles 7 de enero, ofreció un pozo acumulado de más de 10.400 millones de pesos y atrajo a más de 1.200.000 apostadores, en busca de cambiar su vida a través del juego más popular de Argentina.

RESULTADOS DEL SORTEO DEL QUINI 6

En la modalidad “Tradicional”, el premio de esta noche alcanzó más de 4.637 millones de pesos. Los números sorteados fueron: 29 – 40 – 39 – 04 – 09 – 27. No hubo ganadores con seis aciertos, lo que significa que el pozo continuará creciendo para el próximo sorteo del domingo.

Por otro lado, el sorteo de la “Segunda Vuelta” ofreció un pozo de 1.869 millones de pesos y los números seleccionados fueron: 32 – 17 – 11 – 26 – 20 – 29. Esta modalidad sí tuvo un afortunado ganador con seis aciertos, quien recibirá $1.804.766.386,50. La apuesta fue realizada en una agencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

OTRAS MODALIDADES DEL QUINI 6

El sorteo de la modalidad “Revancha” ofreció un pozo de más de 3.386 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 13 – 05 – 16 – 39 – 35 – 32. Sin embargo, no hubo ganadores con seis aciertos, lo que incrementará el pozo para el próximo sorteo.

Finalmente, en el sorteo del “Siempre Sale”, se pusieron en juego más de 307 millones de pesos. Los números ganadores fueron: 12 – 33 – 36 – 30 – 07 – 19. En este caso, hubo 34 ganadores con cinco aciertos, cada uno de los cuales se llevará más de 9 millones de pesos.

Para el próximo sorteo del Quini 6, programado para el domingo, se estima un pozo total superior a 10.100 millones de pesos.