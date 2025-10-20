Quini 6: este domingo se jugó más de 5.900 millones y el pozo sigue creciendo

El sorteo número 3314 del Quini 6, realizado el domingo 19 de octubre, ofreció un impresionante pozo de más de 5.900 millones de pesos, atrayendo a aproximadamente un millón y medio de apuestas que buscan convertir a sus participantes en millonarios.

Resultados del Quini 6: ¿Qué números salieron en las diferentes modalidades?

En la modalidad “Tradicional”, se registró un premio de más de 1.900 millones de pesos. Los números que resultaron ganadores fueron: 21 – 17 – 43 – 00 – 39 – 14. Al no haberse registrado ganadores con seis aciertos en el sorteo anterior, el monto del pozo continuará en aumento para la próxima semana.

Por otra parte, en la “Segunda Vuelta”, se ofreció un pozo de 1.019 millones de pesos, con los números ganadores siendo: 26 – 33 – 44 – 41 – 21 – 06. Esta modalidad también vio como el total se incrementará, ya que no hubo ganadores con seis aciertos.

¿Cuáles fueron los resultados en la Revancha y el Siempre Sale?

El sorteo de la modalidad “Revancha” presentó el pozo más significativo de la noche, con más de 3.765 millones de pesos en juego. Los números ganadores fueron: 15 – 03 – 29 – 36 – 39 – 22. Al igual que en las modalidades anteriores, no se registraron ganadores con seis aciertos, lo que incrementará aún más el pozo para el próximo sorteo.

En el popular sorteo de “Siempre Sale”, se pusieron a disposición más de 6.300 millones de pesos. En esta categoría, se dieron a conocer los números: 22 – 23 – 29 – 01 – 35 – 24. Se reportaron 13 ganadores que acertaron cinco números, cada uno de los cuales obtuvo un premio de más de 4 millones de pesos.

¿Qué se espera para el próximo sorteo del Quini 6?

El próximo sorteo, programado para el miércoles, promete un pozo total estimado de más de 7.900 millones de pesos, continuando así con el atractivo y la emoción que caracteriza a este popular juego de azar en Argentina.

