Quini 6: crece el pozo millonario tras un domingo sin ganadores

Andrea Fernández
quini 6 resultados

El sorteode Quini 6 celebró su sorteo número 3318 el domingo 2 de noviembre, ofreciendo un pozo total de más de 8.200 millones de pesos y atrayendo más de un millón y medio de apuestas en busca de cambiar la vida de los apostadores. La noche trajo numerosos resultados, pero quedó claro que los grandes premios seguirán en juego.

Resultados de la modalidad “Tradicional”

En la modalidad “Tradicional”, se disputó un premio de 702 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 33 – 26 – 23 – 08 – 16 – 25. Este sorteo no registró ganadores con seis aciertos, lo que significa que el pozo se incrementará para el sorteó del próximo miércoles.

Cyber Monday y Black Friday 2025: las fechas, diferencias y trucos para no caer en falsas ofertas
Mirá también:

Cyber Monday y Black Friday 2025: las fechas, diferencias y trucos para no caer en falsas ofertas

Análisis de la “Segunda Vuelta” y la “Revancha”

El sorteo de la “Segunda Vuelta” tuvo en juego un pozo de 1.878 millones de pesos, con números ganadores que fueron: 40 – 22 – 31 – 20 – 34 – 38. Al igual que en la modalidad anterior, no se registraron ganadores con seis aciertos, lo que contribuirá al crecimiento del pozo para el próximo sorteo.

Por su parte, el sorteo de la “Revancha” ofreció el pozo más significativo de la noche, con más de 5.122 millones de pesos. Los números seleccionados fueron: 11 – 26 – 25 – 28 – 12 – 45. Nuevamente, no hubo ganadores, lo que generará un aumento considerable para el próximo evento.

Resultados del “Siempre Sale” y proyección del próximo sorteo

Finalmente, el sorteo del “Siempre Sale” contó con un pozo de más de 319 millones de pesos. Los números ganadores fueron: 16 – 04 – 00 – 44 – 10 – 36. Este sorteo sí vio a 13 ganadores con cinco aciertos, cada uno de los cuales se llevó más de 24 millones de pesos.

Se anticipa que el próximo miércoles el Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 8.600 millones de pesos, lo que promete seguir atrayendo a un gran número de apostadores en su búsqueda de la fortuna.

Monotributistas: cómo tramitar la exención del pago mensual por alquileres sin complicaciones
Mirá también:

Monotributistas: cómo tramitar la exención del pago mensual por alquileres sin complicaciones
ETIQUETAS
Compartir este artículo
asesinato necochea
Conmoción en Necochea: Mataron a puñaladas a un adolescente de 15 años
Provincia
alerta x tormentas
El mal clima regresa: alertas por tormentas y granizo en la Provincia de Buenos Aires
Provincia
Tragedia en Rawson: un chico de 13 años muere al caerle un arco de fútbol en un camping
Tragedia: un chico de 13 años murió al caerle un arco de fútbol en un camping
Nacionales
Día de los Muertos: ¿Por qué se conmemora hoy y cuál es su origen?
Sociedad
agradavle
Clima de la primera semana de noviembre: todo lo que tenés que saber
Provincia
ana tamagno
Una docente de Dolores reemplazará a Diego Santilli en el Congreso
Dolores Nacionales Provincia
Cuenta DNI revoluciona el ahorro en Argentina: 100 mil usuarios ya hicieron plazos fijos
Cuenta DNI suma préstamos rápidos: ¿Cómo obtener crédito en 24 horas desde la app?
Provincia

Más leídas