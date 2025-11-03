Quini 6: crece el pozo millonario tras un domingo sin ganadores

El sorteode Quini 6 celebró su sorteo número 3318 el domingo 2 de noviembre, ofreciendo un pozo total de más de 8.200 millones de pesos y atrayendo más de un millón y medio de apuestas en busca de cambiar la vida de los apostadores. La noche trajo numerosos resultados, pero quedó claro que los grandes premios seguirán en juego.

Resultados de la modalidad “Tradicional”

En la modalidad “Tradicional”, se disputó un premio de 702 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 33 – 26 – 23 – 08 – 16 – 25. Este sorteo no registró ganadores con seis aciertos, lo que significa que el pozo se incrementará para el sorteó del próximo miércoles.

Análisis de la “Segunda Vuelta” y la “Revancha”

El sorteo de la “Segunda Vuelta” tuvo en juego un pozo de 1.878 millones de pesos, con números ganadores que fueron: 40 – 22 – 31 – 20 – 34 – 38. Al igual que en la modalidad anterior, no se registraron ganadores con seis aciertos, lo que contribuirá al crecimiento del pozo para el próximo sorteo.

Por su parte, el sorteo de la “Revancha” ofreció el pozo más significativo de la noche, con más de 5.122 millones de pesos. Los números seleccionados fueron: 11 – 26 – 25 – 28 – 12 – 45. Nuevamente, no hubo ganadores, lo que generará un aumento considerable para el próximo evento.

Resultados del “Siempre Sale” y proyección del próximo sorteo

Finalmente, el sorteo del “Siempre Sale” contó con un pozo de más de 319 millones de pesos. Los números ganadores fueron: 16 – 04 – 00 – 44 – 10 – 36. Este sorteo sí vio a 13 ganadores con cinco aciertos, cada uno de los cuales se llevó más de 24 millones de pesos.

Se anticipa que el próximo miércoles el Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 8.600 millones de pesos, lo que promete seguir atrayendo a un gran número de apostadores en su búsqueda de la fortuna.