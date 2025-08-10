Quini 6 celebra su 37º aniversario con un pozo récord de más de 8.500 millones de pesos

Este domingo 10 de agosto, el sorteo número 3294 del Quini 6 ofrece más de 8.500 millones de pesos en premios, marcando un hito en la historia del juego argentino que celebra su 37º aniversario. Con un pozo garantizado de 4.000 millones en el Siempre Sale, se anticipa que más de dos millones de apuestas buscan cambiar la vida de sus participantes.

Premios destacados del sorteo

El pozo del Tradicional para este sorteo se estima en más de 1.050 millones de pesos, acumulándose debido a la falta de ganadores en la última jugada. Esta modalidad sigue siendo una de las más populares entre los apostadores.

Por su parte, en la Segunda Vuelta, el premio asciende a más de 1.350 millones de pesos, también resultado de la ausencia de ganadores en el sorteo anterior. Esto genera una expectativa mayor entre los jugadores que buscan dar con los seis números afortunados.

Modalidades y el gran premio del Siempre Sale

Un aspecto destacado del sorteo es la modalidad de Revancha, que esta noche pone en juego más de 2.000 millones de pesos. Este pozo también ha crecido, dado que no se registraron ganadores con los seis aciertos en el último sorteo.

Sin embargo, el Siempre Sale es el evento más esperado, con un pozo asegurado de 4.000 millones de pesos. Esta suma promete ser un premio atractivo para uno o más afortunados ganadores en la celebración del juego más popular del país.

Otras cifras a tener en cuenta

Adicionalmente, se entregarán 105 millones de pesos del Pozo Extra de cada sorteo. Estos importes adicionales contribuyen a la euforia y al interés general en torno a los resultados.

Las expectativas para este sorteo son altas, dado el envuelto acumulado y los sueños de transformación que persiguen quienes participan en el Quini 6. La masiva participación demuestra la popularidad y el atractivo de este sorteo que sigue cautivando a los argentinos. Además, con la posibilidad de convertirse en millonarios casi de un día para otro, la emoción por los números a sortear está más viva que nunca.