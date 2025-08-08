Quini 6 anunció un sorteo especial por su aniversario este domingo 10 de agosto

El Quini 6 se prepara para un fin de semana emocionante, con motivo de su 37.° aniversario. Este jueves 7 de agosto, el icónico juego argentino celebra décadas de entretenimiento y la oportunidad de cambiar vidas con grandes premios. El próximo sorteo, programado para el domingo 10 de agosto, promete un pozo total estimado en 8.500 millones de pesos, atrayendo la atención de apostadores de todo el país.

Detalles del Sorteo Aniversario: ¿Qué premios pueden esperarse?

El sorteo extraordinario contará con el nuevo récord de 4.000 millones de pesos asegurados en la modalidad “Siempre Sale”, garantizando que al menos un jugador o varios se llevarán este impresionante monto. A esto se suman las modalidades tradicionales del Quini 6, que se mantienen vacantes desde hace semanas, cada una aportando más de 1.000 millones de pesos al pozo acumulado.

Los participantes podrán seguir el evento en vivo a partir de las 21:15 por televisión o internet, con expectativas que superan los dos millones de boletas vendidas. Este número refleja el gran interés de la población por ser parte de este evento histórico.

Costos y modalidades: ¿Cuánto hay que invertir para jugar?

Los interesados en participar ya pueden adquirir sus boletas, con precios que varían según la modalidad elegida:

Modalidad Tradicional y Segunda Vuelta: $1.000 cada una

$1.000 cada una Modalidad Revancha: $500 adicional

$500 adicional Siempre Sale: $2.500

Por lo tanto, quienes deseen participar en las tres modalidades para aumentar sus probabilidades de ganar el pozo récord deberán abonar un total de $4.000.

Expectativas y fervor por el Quini 6: ¿Quién será el afortunado?

La expectativa es monumental para el sorteo del 10 de agosto, ya que los montos acumulados prometen ser los más altos en la historia del Quini 6. Los apostadores están a la espera de la posibilidad de que su vida cambie en cuestión de minutos, lo que añade un condimento especial a esta celebración.