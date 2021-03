“Quiero que aparezca viva”: Habló la mamá de Maia Beloso tras la difusión de los videos

Tras conocerse las últimas imágenes de Maia Yael Beloso, la nena de 7 años que está desaparecida desde el lunes, junto a su secuestrador Carlos Savanz, habló Estela, madre de la menor: “Quiero que Maia aparezca viva”, reclamó a la Justicia, la policía y los medios de comunicación.

En las últimas horas se conocieron los videos de las cámaras de seguridad donde se lo ve a Savanz junto a Maia abordando una formación del tren Sarmiento en la estación de Liniers rumbo a Castelar.

Maia está desaparecida desde el lunes, junto a su secuestrador Carlos Savanz

“La policía le abrió la puerta de la estación para que se la lleve, encima la mira a mi nenita, y deja que se la lleve. ¿Por qué no la agarró y me la trajo a casa?”, reclamó Estela en diálogo con los medios. “Mi hija es dulce, me hacia entender muchas cosas, nunca le pegaba”, sostuvo la mujer hace minutos en el medio C5N.

Estela sostuvo que por lo que observó en las cámaras de seguridad, su hija “actuaba como una criaturita, quería jugar, quería tener su niñez, demostrarle que era una nena”. “Qué iba a saber que me la iba a llevar y no traérmela más”, se lamentó.

En cuanto a datos sobre Savanz, informó “él tenía familia pero vivía en la calle”. “No sé dónde está su familia. Lo que me llegaba al oído es que sí, que tiene dos hijos, pero él no me dijo, yo averigüé”, agregó. Y por último pidió: “Quiero que baje la fiscalía y que aparezca viva Maia”.