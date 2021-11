¿Quién es Olivia Rodrigo? La nueva estrella del pop

Todos hablan de una nueva reina de pop: Olivia Rodrigo, la cantante con más nominaciones en los American Music Awards 2021.

Se trata de una joven norteamericana que tomó a la industria de la música por sorpresa, Olivia Rodrigo; artista musical cuyo nombre resuena desde el 2020 y cuyo auge, rompimiento de récords en Spotify y nominaciones son cada vez más.

Olivia Rodrigo

Así, a las populares reinas del pop estadounidense como Madonna, Britney Spears, Lady Gaga, Rihanna; Ariana Grande, Taylor Swift y muchas más, ahora el panorama parece favorecedor para Olivia Rodrigo. Seguí leyendo esta nota y conocé quién es.

Quién es Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo nació, creció y vive en California. Su madre viene de una familia alemana y su padre es descendiente de filipinos. De esta forma, la cantante creció con una mezcla de distintas culturas e influencia de bandas de rock alternativo gracias a sus padres.

Con esta influencia musical y mezcla cultural, Olivia Rodrigo comenzó a mostrar su talento desde niña y tomó lecciones de canto, piano y actuación desde el jardín de infantes. Luego, empezó a tener roles pequeños en publicidades y videos musicales.

El impulso que le dio Disney

Tras pasar por roles pequeños tuvo su primer gran paso o golpe de suerte en el 2019: obtuvo un papel como una de las protagonistas en la serie “High School Musical: The Musical: The Series” de Disney Plus; serie que estrenó a fines de dicho año y para la cual la cantante escribió “All I Want” y co-escribió “Just for a moment”.

Su primer contrato musical

Ya con algo de popularidad gracias a su protagonismo en la serie High School Musical: The Musical: The Series, Olivia Rodrigo firmó su primer contrato musical; y “Drivers License” (una canción de corazones rotos) fue el single con el que debutó en el mercado.

Con este single la cantante dejó en claro que cuenta con un talento. Además, fue una propuesta musical fresca y dinámica que empatizó con distintas generaciones; por lo que conquistó la crítica especializada y rompió varios récords en Spotify en un día, e incluso, fue la primera canción en la historia en alcanzar 80 millones de reproducciones en 7 días.

Su primer disco de estudio: Sour

Tras su primer contrato musical, Olivia Rodrigo escribió junto a su productor Dan Nigro su primer disco de estudio, Sour.

El disco cuenta con 11 canciones sobre las relaciones (rompimientos, corazones rotos, nuevas parejas, entre otros). Además, el disco musical Sour es dinámico en cuanto a las melodías, como se evidenció con las canciones good 4 u, deja vú, brutal, entre otras; canciones con las que se pueden escuchar géneros desde el pop hasta el punk-pop.

Nominaciones de Olivia Rodrigo

Finalmente, y gracias al talento y buen recibimiento ante las críticas, Olivia Rodrigo ha sido nominada en las principales categorías de los American Music Awards como Mejor Artista del Años, Mejor Nuevo Artista del Año y Mejor Video Musical del Año; y entre los fanáticos (mayormente de la Generación Z) ya resuena como la nueva reina del pop.