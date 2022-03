¿Quién es Olena Kurilo? la ucraniana que se convirtió en el reflejo de la guerra a la que Rusia acusa de “actuar”

Se trata de la mujer que se volvió viral, su rostro ensangrentado se convirtió en la icónica imagen de la guerra en Ucrania. Recientemente fue acusada por Rusia de esta “actuando” y aprovechándose de la situación. Ante esto, la ucraniana salió a desmentir las acusaciones.

Olena, el rostro icónico de la guerra salió a desmentir las acusaciones de Rusia.

Olena rechazó y repudió los comentarios de los rusos en las redes sociales. “Soy víctima de un ataque con misiles”, expresó. En Rusia se comentaba que el video de la explosión que sufrió Olena era de 2014 y no actual. Otros rumores aseguraban que el rostro ensangrentado era producto de una explosión de gas en Rusia en 2018. Incluso la acusaron de haberse pintado el rostro.

La cadena estatal de televisión rusa RT, que fue prohibida en Europa, EEUU y otros países por propaganda, aseguró que el color de la sangre era antinatural y los vendajes se encontraban demasiado limpios para las graves heridas que Olena había recibido.

Ante estos ataques, la mujer se defendió y contestó: “Soy una persona verdadera, no soy una falsificación. Muchos no creen la realidad de lo que está pasando. Creen que fue un montaje debido a informes falsos”.

Olena mostró sus heridas y explicó: “Esto es lo que queda de mi ojo. No puedo ver con él. Un montón de pequeños escombros golpearon mi ojo”. Olena expresó la esperanza por recuperar su visión y afirma que domina los idiomas de los países en conflicto.

De esta manera espera poder ser escuchada y ser atendida por algún especialista, ya que la situación crítica de la zona le impide hacer una consulta con un médico. Me encanta Ucrania. No quiero la guerra” recalcó la mujer y agregó: “No quiero que haya asesinatos y muertes en la Tierra y en nuestro país o que mueran niños y civiles”.

La casa de Kurilo fue destrozada al ser impactada por un misil.

¿Quién es Olena Kurilo?

Olena Kurilo tiene 51 años y vivía en Chuhuiv, en la zona oriental de Jarkov, al norte del territorio ucraniano. Luego de que un misil ruso impactara en su casa el primer día de la invasión rusa, Olena se vio obligada a abandonar su hogar.

Olena confiesa haber “tenido suerte” a pesar de todo.

La imagen de su cara ensangrentada y la cabeza vendada recorrió el mundo entero. Tras ser consultadas por algunos medios del lugar, la mujer expresó que “nunca pensó” que Rusia iniciaría la guerra.