¿Quién es “La Petisa” Aborto?

Este martes, mientras en el Congreso debatían el Proyecto de Ley de Aborto Legal, un hombre que se manifestó en contra de la legalización contó una insólito diálogo con su madre “La Petisa” que rápidamente se viralizó, generando infinidad de memes en las redes sociales.

“Cuando llegamos la vez pasada necesitaba reforzar mis convicciones, por eso la llamé a mi vieja, Marisa, si me está viendo”, comenzó diciendo el hombre, en diálogo con TN.

“Somos diez hermanos. Escuchate esto, le pregunté: ‘Vieja, ¿vos estás a favor de las dos vidas?'”, agregó en alusión a la mujer de alrededor de 60 años.

“Le dije: ‘viejita, si esta ley se hubiera aceptado cuando vos te casaste con papá, ¿nos hubieses tenido a todos nosotros?’ Escuchá lo que me dice la petisa: me respondió, la verdad que no, yo hubiese abortado a alguno de tus hermanos. Me puse más mal porque ni siquiera me nombró a mí, me dijo ‘a Natalia la hubiese abortado, a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado‘”, enumeró.

“Obvio que tengo que estar porque si yo disfruto de mis hermanos hoy, como ustedes que los tienen del otro lado, ¿por qué vamos a apoyar una ley que dice que las familias se tienen que destruir?”, expresó.

El video se volvió viral y miles de usuarios a favor de la legalización del aborto llenaron la red de memes y opiniones sobre el testimonio de este joven y su madre “La Petisa”.

Con humor, imaginaron cómo será la próxima reunión de estos hermanos, luego de conocer que “La Petisa” hubiese elegido no tenerlos a algunos de ellos.

La petisa: NO DIEGO NO PONGAS TN pic.twitter.com/cWJBCCVtZw — Lucas Agustín (@rlucasagustin_) December 29, 2020

El reencuentro de Natalia, Esteban y Diego con la petisa pic.twitter.com/vLdltFrWM3 — Ariel (@ArielLiefeldt) December 29, 2020

Natalia en la cena de fin de año con La Petisa pic.twitter.com/1h9AGkJv1w — Luciana Noelia💚 (@Luciananoelia) December 30, 2020

La petisa pic.twitter.com/lEjoDGcI1H — 𝕊𝕠𝕗𝕚𝕒 𝕔𝕠𝕟 𝕪𝕠𝕕𝕚𝕥𝕒 (@llamenalsame) December 29, 2020

*cuándo sos hijx de la petisa y no te llamas Natalia, Diego o Esteban* pic.twitter.com/GKxG2vTsvn — ᴍᴀʀᴜ (@encasadoce) December 30, 2020