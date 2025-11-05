¿Quién era José Moscuzza, la víctima fatal del accidente de esta madrugada en la Ruta 2, cerca de Lezama?

Tal como informó INFOZONA en primicia —y luego fue replicado por diversos medios provinciales y nacionales—, un trágico accidente ocurrido esta madrugada en el kilómetro 166 de la Autovía 2, en jurisdicción del partido de Lezama, se cobró la vida de José Moscuzza (h), reconocido dirigente del Club Aldosivi de Mar del Plata.

Una noticia profundamente dolorosa que conmueve al ámbito deportivo, al mundo Aldosivi y a toda la comunidad marplatense.

Una vida ligada al “Tiburón”

Hijo de José Américo Moscuzza, histórico referente del club del puerto, “Josesito” tal como se lo conocía afectivamente, fue parte activa de Aldosivi durante gran parte de su vida. Se desempeñó como vicepresidente hasta el año 2024 y acompañó al equipo en momentos clave: ascensos, descensos y reconstrucciones institucionales que marcaron el camino del club hacia el profesionalismo.

Durante su gestión se impulsaron obras y mejoras significativas en el predio de Punta Mogotes, además de garantizar la presencia del club en la élite del fútbol argentino.

Su figura trascendía lo deportivo: era muy querido en distintos sectores de la sociedad marplatense, tanto por su compromiso con la ciudad como por su perfil solidario y humano.

El accidente

El siniestro vial ocurrió en las primeras horas de este miércoles, cuando el vehículo que conducía Moscuzza —quien viajaba solo— volcó a la altura del kilómetro 166 de la Ruta 2, en jurisdicción de Lezama.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama con las unidades 10 y 5, además de ambulancias del sistema de emergencias local, Policía Vial y Policía Científica.

Las causas del trágico hecho son materia de investigación, aunque las primeras versiones indican que el auto perdió estabilidad y terminó volcando.

La comunidad marplatense despide hoy a un referente indiscutido del fútbol local, cuya partida deja un vacío profundo en el corazón de Aldosivi y en todos quienes lo conocieron.