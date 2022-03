¿Quién dejó Masterchef anoche? El último eliminado del programa

Masterchef Celebrity 3 tuvo un nuevo eliminado y todo el programa lamentó su abandono. En la noche de ayer, la prueba era preparar una codorniz con guarnición y tuvo muchas dificultades en la mayoría de los participantes.

Al comienzo de la gala, Malena Guinzburg y Tomás Fonzi tenían que competir por el desempate, ya que ambos compartían la misma cantidad de estrellas ganadas durante la semana. Malena se destacó en la cocina y logró subir al balcón.

Malena Guinzburg y Tomás Fonzi por el desempate

A continuación, todos los participantes contaban con 70 minutos para llevar a cabo el desafío: deshuesar y rellenar la codorniz y acompañar con una guarnición.

Una vez que finalizaron de cocinar, el jurado probó y deliberó cual de los platos se salvaba y cuál sería el nuevo eliminado de Masterchef Celebrity.

¿Quién se fue de Masterchef anoche?

Catherine Fulop y Tomás Fonzi competían por un lugar en la próxima etapa del certamen. Finalmente, el jurado decidió que Cathy fuera quien abandone el programa.

La eliminación de Catherine Fulop fue de las más conmovedoras de esta temporada. “Nos enseñaste un montón de nuevos términos que no nos vamos a olvidar nunca. Y eso, es una muestra de tu personalidad, de tu alegría, de tu positividad… nos divertiste mucho”, señaló Donato de Santis.

Catherine Fulop, la última eliminada de Masterchef Celebrity

Damián Betular, por su parte, destacó la calidez y simpatía de la artista: “Sos tan genuina, tan alegre, tan buena gente. Tenés una historia de vida, sos una luchadora. Es un golpe muy duro que hoy te vayas, pero nos va a quedar tu felicidad y esa impronta que solamente Cathy Amanda Fulop puede tener. Te quiero mucho”.

Germán Martitegui despidió a Cathy visiblemente emocionado: “El primer día por el pasillo, yo no te conocía en persona y me diste un abrazo. Me agarraste y me apretaste, para mí era muy raro y me di cuenta de que eras una persona increíble”, comenzó el chef.

Y agregó: “Cada cosa que te vi hacer en la cocina me emocionó. Verte conectar con tus raíces, con los sabores de tu país… Yo personalmente te pongo en la lista de personajes que no me voy a olvidar nunca”.

Luego de la palabra de los jurados, Cathy totalmente emocionada no hizo más que agradecer a todos los que realizan Masterchef. “A ustedes tres los adopto para mi vida porque son unos maestros. A veces pensaba si les caía mal, pero después lo agradecía porque me exigía y me motivaba a seguir practicando en mi casa”.