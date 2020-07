Quejas de usuarios por fallas en la aplicación "Cuidar"

Desde las primeras horas de este jueves 2, los usuarios que utilizan la aplicación "Cuidar" se quejan de que la misma no funciona correctamente.

A través de ese aplicación, muchos trabajadores tienen allí el permiso habilitante como actividad esencial.

"Cuando intento abrir la app Cuidar Argentina COVID-19 se cierra inmediatamente. He desinstalado y vuelto a instalar, he reiniciado el celular y me pasa lo mismo. Necesito regresar al lugar donde hago cuarentena, pero si la App no funciona no sé cómo hacer", comentó un usuario.

Otra usuario fue más irónico y escribió: "#QuedateEnCasa porque la aplicación Cuidar no funciona ¿A alguien más le pasa?"

Hasta el momento se ignora el motivo de esta falla que ha generado innumerables inconvenientes a trabajadores esenciales que deciden utilizarla para exhibir el permiso de circulación.-