Muchas personas sueñan con familiares fallecidos y se preguntan por el sentido del hecho, especialmente si tendrá un efecto en su vida. En esta nota veremos cuál es el significado de soñar con un familiar que falleció.

Qué significa soñar con un familiar fallecido, verle la cara y que nos hable

Muchas veces, cuando un familiar fallecido aparece en nuestros sueños es para decirnos algo. Estas revelaciones se dan cuando vivimos un momento difícil y necesitamos un consejo o señal para no caer.

Cuando soñamos con la cara de un familiar, puede representar nuestros propios sentimientos internos hacia la persona. Si el rostro parece estar sonriendo o feliz, puede ser una señal de que estamos en paz con el fallecimiento de la persona y lo hemos aceptado. Si el rostro parece estar preocupado o triste, podría ser una señal de que todavía tenemos emociones sin resolver hacia la persona.

Un ejemplo de esto le ocurrió a Paul McCartney que escribió "Let it be" en plena crisis de los Beatles: su madre fallecida se apareció en sus sueños y le dijo "Let it be" (dejalo ser o dejalo estar), para que entendiera que el grupo había terminado.

Qué significa soñar con una pareja fallecida

Usualmente, soñar con una pareja que falleció significa que extrañamos mucho a esa persona o que tenemos un gran sentimiento de culpa por querer rehacer nuestra vida. Sin embargo, soñar con una pareja fallecida también puede traer mensajes del más allá. La pareja puede estar tratando de decirle algo importante, u ofrecerle consuelo y orientación.

Es importante tener en cuenta que los sueños no siempre tienen un significado literal, sino que pueden ser una mezcla de pensamientos, emociones y experiencias del día a día.

Si has estado pensando mucho en tu pareja fallecida o si estás pasando por el proceso de duelo, es posible que este sueño sea una forma de tu mente de procesar tus sentimientos. Sin embargo, si el sueño es particularmente perturbador o si tienes dificultad para dejarlo ir una vez que te despiertas, es posible que desees hablar con un terapeuta o con un amigo de confianza sobre tus sentimientos y cómo estás lidiando con la pérdida de tu pareja.