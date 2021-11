Por estas horas, los artistas argentinos Duki y Nicki Nicole son tendencia en redes y en los buscadores de Internet y los usuarios se preguntan qué fue lo que pasó, en este artículo te contamos.

¿Qué pasó con Duki y Nicki Nicole?

A través de la red social Twitter, el artista de trap Duki salió a respaldar a la cantante Nicki Nicole luego de ser criticada por sus comentarios sobre Diego Maradona, minutos más tarde decidió cerrar su cuenta.

Nicki había cuestionado al astro del fútbol generando un fuerte debate en las redes sociales, al que luego se sumó en apoyo la figura del trap argentino Duki.

¿Qué dijo Nicki Nicole sobre Maradona?

La cantante argentina fue consultada por un medio español sobre cómo se había vivido la muerte de Maradona en nuestro país, la periodista observó que a su juicio se había abordado poco el tema de que fue un maltratador. Y Nicki respondió sin tapujos: “Lo veo así también. Yo no nací en el tiempo de Diego y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, aseguró la artista.

La respuesta de la joven de 21 años generó un debate en redes, con comentarios divididos entre quienes defendían enérgicamente al astro del fútbol más allá de cualquier cuestionamiento y quienes cuestionaban la figura de Maradona.

¿Qué dijo Duki en Twitter?

El artista de trap salió a bancar a su amiga Nicki Nicole tras las críticas que recibió y publicó el siguiente mensaje en la red social del pajarito.

El mensaje de Duki en Twitter

“Te quiero y te admiro @naikinai19 (Nicki Nicole), hay que tener valor para dar tu opinión y sostener tu forma de pensar sabiendo el peso de la consecuencia. Y todos esos dolidos defensores, rebajándose a insultar y bastardear a una persona que dio su opinión, me dan pena”, escribió el cantante.

En cuestión de minutos, la cuenta del Duki en Twitter fue cerrada. Al ingresar al perfil aparece la leyenda: “Esta cuenta ya no existe”, al mismo tiempo su nombre se volvió trending topic en esa red social.

¿Por qué Duki cerró la cuenta?

Hasta el momento se desconocen los motivos por los que el artista decidió cerrar su cuenta en Twitter, tras lo sucedido no hizo ninguna referencia al respecto en sus otras redes sociales. Lo curioso es que el joven estuvo lejos de cuestionar la figura de Diego Maradona, sino que simplemente reivindicó el derecho de su amiga a manifestar libremente su opinión.