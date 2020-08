¿Que pasará con el feriado del 17 de agosto?

El calendario de feriados 2020 cuenta en total con 11 feriados inamovibles por fechas patrias y celebraciones religiosas, cuatro trasladables, pero este año sólo se moverán dos.

Además tiene tres feriados puentes y tres días no laborables, sin incluir los pasados de Carnaval. De esta manera, en 2020 habrá un total de 4 fines de semana extra largos (4 días) y 7 fines de semanas largos.

Sin embargo, las características de estos feriados durante la pandemia de coronavirus cambiaron radicalmente los planes turísticos debido al aislamiento social.

En agosto habrá un feriado, el próximo lunes 17, por el paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Como tal feriado cae lunes, se generará un fin de semana largo. Debido a esto, no se trasladará para otro día de la semana.

Cuál es la diferencia entre feriados y días no laborables

En 2020, hay varios feriados los días lunes o viernes, con lo cual se completan varios fines de semana largos de tres o cuatro días. Además, existen varios días no laborables, aunque son menos que en 2019.

Durante el feriado nacional: los empleados no están obligados trabajar. Si trabajan, se les debe abonar el doble (un 100% más que un día normal).

En día un no laborable: el empleador tiene la decisión de hacer trabajar o no. Si se trabaja, el pago es el de un día normal; si no hay actividad, no se recupera otro día.