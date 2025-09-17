Qué obras sociales aceptan monotributistas en septiembre 2025

La cobertura médica es uno de los aspectos centrales para quienes trabajan bajo el régimen simplificado. El monotributo incluye un aporte mensual obligatorio a una obra social, lo que permite acceder a prestaciones de salud. Sin embargo, la elección no es libre entre todas las entidades, sino únicamente entre aquellas que se encuentran habilitadas por el registro oficial.

Registro obligatorio de obras sociales para monotributistas

Desde diciembre de 2024 rige el registro obligatorio de obras sociales para monotributistas, establecido por el Decreto 955/24. A partir de esta norma, las entidades que quieran brindar cobertura deben inscribirse en la Superintendencia de Servicios de Salud.

Las que no integran el listado oficial pueden rechazar nuevas afiliaciones bajo este régimen. De esta manera, el sistema busca dar mayor transparencia y control sobre la oferta disponible.

Obras sociales habilitadas en septiembre 2025

Al 16 de septiembre de 2025, hay 40 obras sociales inscriptas y autorizadas para recibir monotributistas. Entre ellas se encuentran:

Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA)

Obra Social de Profesionales del Turf de la República Argentina (OSPROTURA)

Obra Social de Ministros, Secretarios y Subsecretarios (OSMISS)

Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines (OSTCARA)

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote (OSAMOC)

Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de CABA (OSTAXBA)

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos

Obra Social de Operadores Cinematográficos (OSOC)

Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros (OSCAMGLYP)

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas (OSPEDICI)

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero (OSPIFSE)

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social de Músicos (OSDEM)

Obra Social de Comisarios Navales

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (OSTPBA)

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata (OSPREN)

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba (OSEPC)

Obra Social de Agentes de Propaganda Médica (OSAPM)

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR – OSVVRA)

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio (OSPIV)

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C. (OSTP)

Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal (OSPETAX)

Obra Social de Conductores de Remises y Afines (OSCRAIA)

Obra Social de Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos (OSOETSYLARA)

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB)

Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera (SERVESALUD)

Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción (OSDIC)

Obra Social de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias (OSIM)

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSDEPYM)

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina (OSMITA)

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección (ASSPE)

Obra Social de Dirección (OSDO)

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Mutual Médica Concordia

Asociación Mutual de Participantes de Economía Solidaria (AMPES)

MET-Córdoba S.A.

Asociación Mutual del Control Integral (AMCI)

Administración Recursos para Salud S.A.

Cambios en el listado oficial de septiembre

En la última actualización se sumaron tres nuevas entidades:

Obra Social de Comisarios Navales

Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada

Administración Recursos para Salud S.A.

Al mismo tiempo, algunas que figuraban en listados previos ya no aparecen, lo que refleja que el padrón se modifica periódicamente en función de la inscripción y habilitación de cada entidad.

Cómo afiliarse a una obra social siendo monotributista

Quienes se den de alta en el monotributo deben luego gestionar su afiliación a una obra social del listado oficial. Para hacerlo se requiere presentar:

Original y copia del último comprobante de pago del monotributo (incluye aporte a obra social).

DNI original y copia.

Formulario 184/F (constancia de alta en monotributo).

Formulario 152 (credencial de pago, disponible en la web de la Superintendencia de Salud).

Además, hay que presentar la declaración jurada 300/97 en ANSES para habilitar la cobertura. También se puede incorporar al grupo familiar abonando un adicional por cada integrante.

Cambio de obra social: requisitos y plazos

Los monotributistas tienen la posibilidad de cambiar de obra social una vez por año calendario (enero a diciembre). Para hacerlo existen dos vías:

Presencialmente, en la nueva obra social elegida.

Vía online, con clave fiscal nivel 3 y el servicio Mi SSSalud.

En cualquiera de los casos, la permanencia mínima es de 12 meses antes de volver a realizar un nuevo cambio.