¿Qué le pasó a Antonio Laje?

El periodista Antonio Laje se encuentra en el centro del debate tras algunas acusaciones donde aseguran que maltrató y acosó a excompañeras de trabajo. Tras algunos días de silencio, el conductor se defendió públicamente en su programa emitido por América TV.

Qué pasó con Antonio Laje

El conductor de “Buenos Días América” rompió el silencio y aseguró que tiene el corazón “recontra partido”. Tras hacer su descargo y quebrarse al aire, Laje no pudo seguir con la conducción del ciclo y fue reemplazado por Ramón Indart.

Antonio Laje pidió disculpas al aire

“Para mí es dificilísimo hablar de ese tema. La verdad es que nunca imaginé que iba a estar en una situación así. Ustedes me ven todos los días al aire, me acompañan desde hace muchísimos años. Me hicieron crecer y confían en mí. Por eso es que yo necesito hablarles a ustedes. Después de toda una semana realmente durísima, insisto: nunca pensé que iba a pasar una cosa así“, comenzó Antonio Laje.

“Uno aquí está acostumbrado a tocar distintos resortes de poder y siempre atento a que puede pasar algo…(pero) nunca pensé con la maldad y con la agresión de lo que estuve viviendo yo mi familia durante estos días. Tengo el alma destruida”, afirmó el conductor. Mirá el video completo de Laje a continuación.

El pedido de disculpas de Antonio Laje