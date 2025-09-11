¿Qué hacer si no llega una compra de Temu a Argentina y cómo rastrear el pedido?

Cada vez más argentinos recurren a Temu para comprar productos de todo tipo a precios accesibles. Esta plataforma de comercio electrónico china permite realizar pedidos desde el país y recibirlos en el domicilio, pero a veces surgen dudas sobre qué hacer cuando una compra no llega en el tiempo esperado.

Qué pasa si no llega una compra de Temu

Existen distintos escenarios que pueden explicar por qué un pedido aún no fue entregado:

El paquete sigue en tránsito y presenta demoras.

y presenta demoras. El paquete ya arribó al país , pero aún no fue entregado.

, pero aún no fue entregado. Hubo algún inconveniente específico en el proceso de envío.

En cualquiera de estos casos, la clave es comunicarse con el soporte al cliente de Temu. Para hacerlo:

Ingresá a tu perfil de Temu.

Seleccioná la opción “Tu” .

. Tocá el ícono de Ayuda en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Elegí Contacto y comenzá el chat con atención al cliente.

Cómo rastrear un pedido de Temu desde Argentina

El seguimiento del pedido se puede hacer directamente desde la aplicación o el sitio web de Temu:

Ingresar a la cuenta desde la app o la web.

desde la app o la web. Ir a la sección “Tus pedidos” o “Mis pedidos” .

. Seleccionar el pedido correspondiente.

Hacer clic en “Rastrear” o “Seguimiento”.

En esa página se puede visualizar:

La empresa de transporte asignada.

asignada. El número de seguimiento .

. El tiempo estimado de entrega .

. El estado actual del paquete, que puede ser “Enviado”, “En tránsito”, “En aduana” o “En reparto”.

Cómo usar el número de seguimiento

Si se busca más detalle sobre el envío, es posible utilizar el número de seguimiento en la página de la empresa de transporte:

Copiar el número de seguimiento desde la sección “Rastrear” en Temu.

en Temu. Ingresar ese número en el portal de la empresa transportista.

Una vez que el pedido llega a Argentina, lo suelen manejar empresas como Andreani o Correo Argentino, que actualizan la información de manera más precisa.

Puntos a tener en cuenta en Argentina

Los envíos internacionales desde Temu están sujetos a ciertos procesos y condiciones que pueden generar demoras:

Aduana : todos los paquetes deben pasar por la Aduana Argentina. Este trámite puede retrasar la entrega y dejar el estado del envío “estancado” hasta que es liberado.

: todos los paquetes deben pasar por la Aduana Argentina. Este trámite puede retrasar la entrega y dejar el estado del envío “estancado” hasta que es liberado. Notificaciones por mail : Temu envía correos cuando hay cambios en el estado del pedido, por ejemplo, al ser despachado o al asignarse el número de seguimiento.

: Temu envía correos cuando hay cambios en el estado del pedido, por ejemplo, al ser despachado o al asignarse el número de seguimiento. Plazos estimados: aunque Temu ofrece un rango de tiempo para las entregas, los envíos internacionales pueden tardar más de lo previsto por cuestiones logísticas o aduaneras.

Cuánto tardan en llegar las compras de Temu

Los envíos desde Temu parten principalmente de China y suelen demorar entre 7 y 20 días hábiles en llegar a la Argentina. Este tiempo varía según el tipo de producto, la logística del transporte y el paso por la aduana.

Un punto a favor de la plataforma es que el envío suele ser gratuito, aunque en algunos casos pueden aplicarse condiciones mínimas de compra.