¿Qué es el TEL? El trastorno que padece el hijo de Diego Maradona

Dieguito Fernando, el hijo de Diego Maradona fruto de su relación con Verónica Ojeda padece un trastorno que afecta su habla. Luego de algunos estudios fue diagnosticado con TEL (Trastorno Específico del Lenguaje).

¿Qué es el TEL?

Según explicaron desde la Asociación Trastorno Específico del Lenguaje Argentina (A.TEL.AR) es un trastorno de la comunicación que interfiere con el desarrollo de las habilidades del lenguaje en niños que no tienen pérdida auditiva o discapacidad intelectual.

Por lo general este trastorno es diagnosticado cuando el desarrollo del lenguaje del niño es desproporcionadamente pobre en relación con otras habilidades sin razón aparente.

¿Cómo me doy cuenta que un niño tiene TEL?

Las dificultades se pueden percibir desde el primer año de vida aproximadamente. Algunas señales pueden ser que el niño no reconozca su nombre, comandos simples, palabras cortas como "no" o no dice palabras entre los 14 y 16 meses de edad.

Otros signos pueden ser que a los 3 o 4 años de edad no responda a preguntas básicas o no pueda ser entendido por personas ajenas a la familia. Puede tener dudas o repeticiones notables en el habla, o bien no pueda contar una secuencia de sucesos después de los 5 años.

En algunos casos, los niños que presentan este trastorno suelen mostrar un desarrollo limitado del vocabulario.

El TEL: ¿Puede ser un trastorno genético?

Descubrieron recientemente que este trastorno tiene un fuerte vínculo genético. "Es más probable que los niños con trastorno específico del lenguaje tengan padres y hermanos que también han tenido dificultades y retrasos en el habla".

"Es uno de los trastornos del desarrollo más frecuentes y afecta aproximadamente a entre el 7% y el 8% de los niños que van al jardín de infantes. Por lo general, los efectos de este trastorno continúan en la edad adulta", explican especialistas del Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación de los Estados Unidos (National Institute of Deafness and Other Communications Disorders, NIDCD)

Por otra parte, el TEL no es lo mismo que un problema de aprendizaje. Pero, sí es un factor de riesgo para los problemas de aprendizaje, ya que tener dificultad con las habilidades básicas del lenguaje puede afectar el desempeño en el aula.

"Esto significa que los niños con trastorno específico del lenguaje tienen una mayor probabilidad de que se les diagnostique un problema de aprendizaje que los niños que no tienen este trastorno".

Consejos para ayudar a niños con TEL

Los especialistas de A.TEL.AR brindan consejos para ayudar a los niños a desarrollar el lenguaje y prevenir trastornos: