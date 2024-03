¿Qué Significa PUAM en ANSES? Conocé qué es y cómo se tramita

La PUAM es una prestación económica proporcionada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en Argentina. Este beneficio está dirigido a aquellos adultos mayores que no cuentan con una jubilación o pensión y buscan un soporte económico para enfrentar sus necesidades básicas. A continuación, detallaremos qué es PUAM, a quién está dirigida, cómo se puede acceder a ella y su importancia dentro del sistema de seguridad social argentino.

Qué significa PUAM en ANSES

PUAM significa Pensión Universal para el Adulto Mayor. Se trata de una pensión no contributiva otorgada por la ANSES que busca garantizar un ingreso mínimo a los adultos mayores de 65 años que no tienen acceso a una jubilación o pensión por no haber completado los aportes necesarios durante su vida laboral. Este beneficio es parte de las políticas de protección social implementadas por el gobierno nacional para asegurar el bienestar de sus ciudadanos en la vejez.

Cómo acceder a la PUAM

Para ser elegible para la PUAM, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

No ser titular de una jubilación o pensión, ya sea nacional, provincial, municipal, o de cajas de profesionales.

Residir en el territorio argentino durante al menos 10 años antes de la solicitud del beneficio.

No percibir otro ingreso que supere el monto mínimo establecido por ANSES para este beneficio.

Características de la PUAM

Monto: La PUAM equivale al 80% del haber mínimo jubilatorio establecido por ANSES. Este monto se ajusta periódicamente de acuerdo con las variaciones del salario mínimo, vital y móvil, y las decisiones del gobierno.

Bonos Adicionales : Los titulares de PUAM pueden acceder al cobro de bonos de refuerzo de ingresos que la ANSES otorga a jubilados de la mínima.

: Los titulares de PUAM pueden acceder al cobro de bonos de refuerzo de ingresos que la ANSES otorga a jubilados de la mínima. Atención Médica: Los beneficiarios de la PUAM tienen derecho a acceder a programas de asistencia social, como el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), que ofrece cobertura de salud.

PUAM: Cómo es el proceso de solicitud 2024

Para solicitar la PUAM, los interesados deben dirigirse a una oficina de ANSES con la documentación requerida, que incluye DNI, certificado de residencia y cualquier otro documento que acredite su situación. También es posible iniciar el trámite a través de la página web de ANSES, siguiendo los pasos indicados para la presentación de la solicitud.

