Coronavirus: ¿Qué es la ivermectina? El medicamento autorizado por algunas provincias

La ivermectina es un fármaco antiparasitario desarrollado durante la década de 1970 tras una asociación entre el instituto Kitasato en Japón y Merck & Co. Durante los últimos días, provincias argentinas como Misiones, han declarado su efectividad en determinadas dosis para tratar el Covid-19.

Ivermectina en Argentina

Hoy Misiones autoriza suministrar ese medicamento a pacientes con coronavirus. Mediante un documento firmado por el ministro de Salud de Misiones Oscar Alarcón se autoriza a utilizar ivermectina en pacientes afectados por coronavirus, la cual deberá ser suministrado en dosis de 0,6 miligramos, una vez por día, durante 5 días.

“La ivermectina es un antiparasitario que se usa hace mucho en diferentes lugares del mundo y que nosotros lo producimos en la planta del Laboratorio de Especialidades Medicinales” dijo Carlos Báez, subsecretario de Logística en Farmacia y Bioquímica del Ministerio de Salud de Misiones.

Historia y origen de la ivermectina

Durante la década los 70 del siglo XX, el mundo estaba librando una guerra contra la ceguera de los ríos, también conocida como oncocercosis, una enfermedad causada por el parásito Onchocerca volvulus en áreas rurales y que paralizaba comunidades enteras.

Ya se habían logrado algunos éxitos gracias a la participación del Banco Mundial. Pero una vez que se comercializó la ivermectina, se observó que Onchocerca cervicalis, el agente de la oncocercosis en caballos, prácticamente desaparecía en las áreas donde se usaba el nuevo fármaco.

Esto condujo a probar la ivermectina en humanos, que terminaron con la aprobación de las autoridades reguladoras francesas a principios de la década de 1980 y fueron seguidos por la decisión sin precedentes de Merck & Co. de donar tanta ivermectina como fuera necesaria, para erradicar la ceguera de los ríos.

Esto dio origen al programa de donación de Mectizan. Este programa ha distribuido más de 3.000 millones de tratamientos durante los últimos 30 años y ha contribuido a salvar innumerables vidas durante este período. Posteriormente, el programa se amplió para incluir la filariasis linfática, otra enfermedad debilitante causada por gusanos filarias.

La carga de oncocercosis: jóvenes guían a personas adultas invidentes en África.

¿Es segura la ivermectina?

Cuando se utiliza para las indicaciones actuales y en las dosis aprobadas, la ivermectina es un fármaco muy seguro. Hasta la fecha, se han distribuido más de 3.000 millones de tratamientos solo en el contexto del programa de donación Mectizan.

Sin embargo, en individuos infectados con una carga alta (> 30.000 mf / ml) del parásito conocido como Loa loa, el tratamiento con ivermectina puede provocar encefalopatía grave y la muerte. Esto ha impedido la administración de ivermectina en varios países de África central, donde la estrategia reciente de testar y no tratar podría permitir el uso del fármaco.

¿Tiene la ivermectina propiedades antivirales?

Se ha demostrado que la ivermectina inhibe la replicación de varios virus de ARN como:

Dengue

Zika

Fiebre amarilla

Virus del Nilo Occidental

Chikunguña

Virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino y, más recientemente,

SARS-CoV-2

¿Podría la ivermectina tener un papel en el tratamiento o la prevención de la COVID-19?

Los especialistas aclaran que la respuesta ante esta cuestión no es tan sencilla. Los experimentos in vitro de Caly et al. se realizaron agregando ivermectina en un cultivo celular infectado con el virus en una placa de Petri.

Las concentraciones demostradas para reducir la replicación viral entre un 50% y un 99% en estos experimentos fueron 2,8 y 5 micromolar, respectivamente.

Para poner esto en perspectiva, la concentración máxima alcanzada en la sangre después de una dosis oral única de 200 mcg / kg (la dosis habitual para la ceguera de los ríos) es de 40 ng / ml.

Por otro lado, 2,8 micromolar es el equivalente a 2.450 ng / ml, es decir, una concentración 60 veces mayor que la máxima concentración alcanzada tras las dosis habituales o diez veces la concentración máxima observada en el estudio de dosis

¿Por qué es importante saber esto?

La COVID-19 es una emergencia de salud pública de importancia internacional y no existe un tratamiento específico para ella.

Este hecho, junto con el excelente perfil de seguridad de la ivermectina, se combinan para justificar la investigación sobre su uso potencial. Además, la extrapolación directa de una placa de Petri a un organismo vivo no es correcta.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La ivermectina viene en forma de tabletas para administración por vía oral. Por lo general se toma una dosis única en ayunas, con agua. Si toma ivermectina para el tratamiento de la oncocercosis, es posible que necesite otras dosis a los 3, 6 ó 12 meses para controlar la infección. No aumente ni disminuya la dosis, ni la tome con más frecuencia que la indicada por su médico

¿Cuáles son las precauciones especiales que debo seguir?

Antes de tomar ivermectina:

informe a su médico y a su farmacéutico si es alérgico a la ivermectina o a cualquier otro medicamento.

informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos con y sin receta, vitaminas, suplementos nutricionales y productos herbales está tomando o piensa tomar. No olvide mencionar si está tomando medicamentos para tratar la ansiedad, enfermedades mentales o convulsiones; relajantes musculares; sedantes; píldoras para dormir o tranquilizantes

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido meningitis, tripanosomiasis humana africana (enfermedad del sueño; infección que se transmite por la picadura de la mosca tsetsé en ciertos países africanos) o trastornos que afectan el sistema inmunológico, como el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

informe a su médico si está embarazada, planea estarlo o está amamantando. Si queda embarazada durante el tratamiento con ivermectina, llame a su médico.

si toma ivermectina para la oncocercosis, tenga en cuenta que puede tener mareos, vértifo y desvanecimiento si se incorpora con rapidez después de haber estado acostado.

¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento?

mareos

pérdida de apetito

náuseas

vómitos

dolor o hinchazón estomacal

diarrea

estreñimiento

debilidad

somnolencia

Temblor incontrolable de alguna parte del cuerpo

molestias en el pecho

Los síntomas de sobredosis