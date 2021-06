¿Qué es Fastly? La empresa que provocó la caída de cientos de sitios

Esta mañana, hubo un apagón en gran parte de la red que impactó en sitios como Twitch, The New York Tomes, CNN, Target, The Guardian, Financial Times y Reddit. Además, se vieron afectado varios sitios del gobierno de Reino Unido.

Este problema se debió a una falla en la CDN (Content Network Distribution), o red de distribución la cual ofrece la empresa Fastly. Desde su sitio, explicaron que lograron reparar el inconveniente pero que no saben qué fue lo que provocó la caída. Al principio dijeron que “estaban identificando el inconveniente” y luego argumentaron que encontraron la falla y fue reparada.

¿Qué es Fastly?

Es una empresa prestadora de servicios de software y tecnológicos, creada en 2011 con unos 1.000 empleados. En el año 2014 adquirieron su plataforma en la nube perimetral junto con la optimización de imágenes y un firewall de aplicaciones. Además, anunciaron su compra de la empresa de ciberseguridad Signal Sciences por USD 775 millones en el 2020.

Fastly ofrece entre sus servicios, optimizar el funcionamiento de las páginas web. Aquí es donde participan las CDN o redes de distribución que fue el centro del conflicto que afectó a varios sitios.

Tal como indicó la empresa, la red de distribuciones de contenidos permite “distribuir aplicaciones y sitios más rápidos, difundir videos de la mejor calidad y gozar de visibilidad en tiempo real con una plataforma ágil que da prioridad a las API”.

A su vez, mencionan en su sitio que, cuentan con una red escalable y que usa POP de alto rendimiento distribuidos estratégicamente para colaborar con el traslado de datos y las aplicaciones más cerca de los usuarios, para de esa manera repartir contenido actualizado con mayor rapidez.