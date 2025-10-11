Qué es el swap con Estados Unidos y cómo beneficiará a la economía argentina

El reciente acuerdo de swap por USD 20.000 millones entre Argentina y Estados Unidos generó una fuerte expectativa en los mercados financieros. La medida, confirmada por el Tesoro norteamericano, apunta a brindar liquidez inmediata al país y a estabilizar el mercado cambiario en un momento de tensión económica.

Qué es un swap y cómo funciona

Un swap de divisas es un acuerdo entre dos bancos centrales mediante el cual se intercambian monedas por un período determinado, con el compromiso de devolverlas en una fecha futura al tipo de cambio acordado.

En la práctica, este tipo de instrumento permite:

Aumentar las reservas internacionales del país receptor.

del país receptor. Disponer de moneda extranjera para atender pagos o intervenciones en el mercado.

para atender pagos o intervenciones en el mercado. Evitar presiones sobre el dólar y reducir la volatilidad cambiaria.

y reducir la volatilidad cambiaria. Mejorar la confianza de los inversores y del sistema financiero.

En este caso, el Tesoro de Estados Unidos y el Banco Central argentino acordaron un swap que otorga a la Argentina acceso inmediato a USD 20.000 millones, una suma que puede utilizarse para reforzar reservas o estabilizar el tipo de cambio.

Por qué es importante para Argentina

El país atraviesa un escenario de escasez de divisas y un mercado cambiario frágil, donde la demanda de dólares supera ampliamente la oferta. El nuevo swap busca aportar estabilidad y previsibilidad, al permitir que el Banco Central disponga de dólares sin necesidad de recurrir a endeudamiento tradicional.

Entre los principales beneficios económicos se destacan:

Refuerzo de las reservas internacionales , lo que mejora la capacidad del país para cumplir compromisos externos.

, lo que mejora la capacidad del país para cumplir compromisos externos. Reducción de la presión sobre el dólar paralelo , al aumentar la oferta de divisas disponibles.

, al aumentar la oferta de divisas disponibles. Mayor capacidad de intervención del BCRA para evitar saltos bruscos en el tipo de cambio.

para evitar saltos bruscos en el tipo de cambio. Señal positiva hacia los mercados internacionales, al contar con el respaldo directo del Tesoro estadounidense.

Antecedentes de los swaps de Argentina

Argentina ya mantiene desde 2009 un swap con el Banco Popular de China, que se ha renovado varias veces y le permite utilizar yuanes equivalentes a dólares para operaciones comerciales e importaciones.

El acuerdo con Estados Unidos representa un nuevo tipo de respaldo, diferente en su origen y en su objetivo: mientras el swap con China tiene un enfoque comercial, el norteamericano apunta directamente a sostener la estabilidad financiera.

Cómo impactará en los próximos meses

Con esta línea de liquidez, el Gobierno podrá intervenir de forma más efectiva en el mercado cambiario, evitar corridas y garantizar pagos en divisas. Además, el ingreso de fondos externos podría mejorar las expectativas de los actores económicos y moderar la inflación vinculada al tipo de cambio.

Si bien el acuerdo tiene un carácter temporal y condicionado al cumplimiento fiscal, representa un respiro importante para la economía argentina en un contexto de incertidumbre política y escasez de reservas.