¿Qué enfermedad tiene Justin Bieber que le produce una parálisis facial?

El cantante canadiense Justin Bieber compartió un video donde se ve que tiene paralizado el lado derecho del rostro, y explica que fue producida por un virus. Allí indicó que fue diagnosticado con el síndrome de Ramsay Hunt, causado por el virus de la varícela-zóster.

Generalmente se manifiesta en la zona del rostro del herpes-zóster. Este virus en forma de varicela, que podríamos tenerlo de niños, compromete la rama auditiva nerviosa y motora facial.

“Quería darles una actualización de lo que está sucediendo. Obviamente, por lo que ustedes pueden ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt, es por este virus que ataca el nervio en mi oreja y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis. Como pueden ver, este ojo no está parpadeando, no puedo sonreír con este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve”, señaló el cantante de 28 años.

Respecto a los conciertos, pidió a sus fans comprensión, es que debe reponerse y atender su salud: “Así que para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, sólo estoy, obviamente, físicamente no capaz de hacerlos. Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme”, dijo en el video.

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt?

El síndrome de Ramsay Hunt es causado por el mismo virus de la varicela y el herpes zóster ótico, más conocido como la culebrilla. Luego de que la enfermedad se va, el virus permanece vivo en los nervios. Puede infectar el nervio facial cercado al oído interno en donde se encuentra el brote.

¿Cuánto tiempo dura?

El síndrome sucede en las personas que ya han tenido varicela y la recuperación puede tardar años, ya que el virus permanece vivo.

Algunos de los síntomas de la enfermedad son sarpullido con ampollas dentro y alrededor del oído afectado, además de parálisis facial o debilidad del mismo lado del oído afectado.

En algunas ocasiones puede existir pérdida de la audición del oído donde está el brote, vértigo, cambio o pérdida del gusto y zumbido en los oídos.