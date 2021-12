Tragedia en Puerto Madryn: murió un bebé de un año al caer de un cuarto piso

Ocurrió en las últimas horas, su madre se encontraba descansando cuando el pequeño cayó al vacío, pese a los intentos de reanimación de los bomberos, falleció.

Según la inspección ocular de especialistas el menor habría caído desde nueve metros de altura.

El hecho ocurrió en un edificio ubicado en la intersección de la Avenida Roca y la calle Lugones, el bebé de un año y siete meses de edad cayó de la altura de 9 metros hacia el techo de una casa lindera sobre Lugones.

Un vecino observó el momento en el que caía y alertó a la Policía de Chubut que no tardaron en llegar. Rápidamente llegaron los Bomberos que intentaron reanimarlo pero no lo lograron. Los policías no aguardaron a la ambulancia y lo trasladaron al Hospital local “Andrés Isola” y allí los médicos confirmaron la muerte.

En el Hospital Andres Isola los médicos constataron la muerte del menor.

Los efectivos pudieron dar con la ubicación de la casa y encontraron a la madre quien aun estaba durmiendo la siesta sin saber nada sobre lo ocurrido. Al explicarle entró en estado de shock y tuvo que ser asistida, la trasladaron al mismo hospital al que fue llevado su hijo.

Los médicos constataron severas lesiones de cráneo, incluyendo fracturas que resultan incompatibles con la vida, se verificaron politraumatismos con colapso de pulmón izquierdo. Las radiografías no mostraron signos de violencia antigua, se descarto e síndrome del niño maltratado. Por lo cual actualmente es considerado un “accidente doméstico”.

La causa está al mando de la fiscal Eugenia Voterro, que trabaja en conjunto con el personal de Criminalística.