Luego de una gran cantidad de marchas y movilizaciones exigiendo justicia por el asesinato de un niño de cuatro años en la playa de Punta Cavendich en Puerto Deseado, las demandas continúan.

Uno de los acusados, Omar Alvarado, padece de esquizofrenia y tiene un prontuario que incluye abusos, agresiones, disparos a vecinos y hasta un intento de homicidio a su sobrino ocurrido en enero.

La víctima logró identificarlo luego de escuchar su voz.

Este fin de semana se conoció una petición presentada a través de la página Change, con el titulo: “Para crímenes como el de Puerto Deseado, la pena de muerte”.

La mayoría de la sociedad Argentina está de acuerdo con matar a los autores del atroz caso de abuso y crimen en Puerto Deseado. Si los políticos no están de acuerdo es porque los protegen y son la misma basura que ellos”, comienza el texto.

“Esto le podría pasar a tu hijo. La gente está harta de estas basuras que salen y entran como si nada. Pena de muerte para este tipo de atrocidades dignas del mismísimo DEMONIO”, continúa el texto elaborado por el usuario Leónidas Cabral.

Desde la página se solicita "muerte a estos criminales, para que nadie más se atreva a hacer algo semejante. TENEMOS QUE TERMINAR CON LA INSEGURIDAD EN ARGENTINA. Cómo puede ser que dos tipos tiren a un niño inocente que no le hizo mal a nadie de un acantilado como si fuera una bolsa de papas, y nadie salga a dar la cara, semejante atrocidad tiene que ser castigada”, continua el pedido.

“Nada de cárcel. Esta gente ocupa lugar al mismísimo pedo en la cárcel. La cárcel está para gente que cometió errores que pueden ser reparables, para un ladrón que se arrepintió, para un estafador que cumplió condena, etc. NO para asesinos de niños y violadores hijos del mismísimo demonio esa gente no se merece ni respirar. QUE EL PUEBLO SE LEVANTE DE UNA VEZ! ABRAN LOS OJOS CARAJO!”, concluye la solicitud en Change que ya cuenta con la firma de más de 25.000 personas.