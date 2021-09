Provincia: Rige alerta amarillo por tormentas fuertes, vientos y probable caída de granizo

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitieron un alerta amarillo por lluvias y tormentas de variada intensidad para prácticamente la totalidad de la provincia de Buenos Aires que comenzarán a desarrollarse en la madrugada de este miércoles 1 de Septiembre y se extenderán hasta el jueves 2.

Según indicaron desde el organismo oficial, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes, con posibles ráfagas, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, superados en forma puntual.

Desde el SMN, además, recomendaron a la población no sacar la basura; evitar las actividades al aire libre; no refugiarse bajo los árboles ni cerca de postes de electricidad y no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

El alerta amarillo refiere a: 𝘗𝘰𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦𝘴 𝘧𝘦𝘯𝘰́𝘮𝘦𝘯𝘰𝘴 𝘮𝘦𝘵𝘦𝘰𝘳𝘰𝘭𝘰́𝘨𝘪𝘤𝘰𝘴 𝘤𝘰𝘯 𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘥𝘦 𝘥𝘢𝘯̃𝘰 𝘺 𝘳𝘪𝘦𝘴𝘨𝘰 𝘥𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘳𝘶𝘱𝘤𝘪𝘰́𝘯 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢́𝘯𝘦𝘢 𝘥𝘦 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥𝘦𝘴 𝘤𝘰𝘵𝘪𝘥𝘪𝘢𝘯𝘢𝘴.