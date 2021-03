Provincia: Denuncian que figuran como vacunados pero aún no recibieron ninguna dosis

Los adultos mayores fueron los más afectados el año de pandemia en la Argentina, la posibilidad de recibir la vacuna que los proteja del virus es una luz de esperanza para tantas personas.

Pero algunos se encuentran en un registro junto con la leyenda “Atendido. Primera dosis”, cuando en realidad nunca fueron contactados ni notificados de que tenían un turno asignado.

“Nos anotamos con mi mujer en diciembre, cuando la vacuna no estaba aprobada, y ayer aburrido en el feriado me bajé la app y me sorprendió ver que se supone que estoy vacunado y esperando la segunda dosis”, contó Juan Carlos Bonvicini de 64 años. Y agregó que “con todo el lío que se armó con los vacunados VIP no me queda otra cosa que pensar que alguien se vacunó con mi vacuna”.

El hombre es de grupo de riesgo por su edad y además es diabético, por tanto hace meses espera ser inmunizado contra el coronavirus y recuperar algo de su normalidad que tenía antes de la pandemia.

“En la app vacunate PBA figuro como vacunado el 20/01/2021 a las 15:30 horas, en el Hospital San Martín de La Plata, siendo que yo vivo en Pilar”, indicó Bonvicini.

Aun así, Juan Carlos Bonvicini no es el único caso, ya que un hombre de 82 años también sostiene que fue vacunado pero eso es “totalmente falso”.

“Me anoté en diciembre en el registro de la Provincia de Buenos Aires y ayer entré a la página de vacunate PBA a ver cómo estaba mi solicitud y me encontré con que ya me habían vacunado en el Hospital Interzonal de Agudos General San Martín de La Plata con la primera dosis el 4 de enero y que no había concurrido a la cita de la segunda dosis el día 20 del mismo mes”.

“Hice la denuncia en la app y me respondieron que lo iban a tener en cuenta pero no me dijeron nada más, ni tampoco si efectivamente habían comprobado que yo no estaba vacunado; sólo hicieron un acuse de recibo de mi denuncia”, indicó el hombre que, además, pese a vivir en Vicente López confesó que si le hubieran avisado que debía ir a La Plata se hubiera trasladado sin inconvenientes “con tal de recibir la vacuna”.

Similar es el caso de Gabriela Canda, quien contó: “Mi mamá vive en San Isidro y aunque no fue inoculada figuraba vacunada en Bahía Blanca. Llamé y me moví por todos lados, nadie te brinda ayuda ni el Ministerio de Salud de la Provincia ni el 148 ni la Municipalidad de San Isidro, es totalmente desolador”.

“Tuve la suerte de contactar a dos personas ´humanas´ de SUTEBA. Mi madre figuraba vacunada en la dependencia de esa jurisdicción donde cometieron un error de registro que ahora en la aplicación sale con la misma información, pero dice cancelada y si ingreso por la página dice lo mismo, pero “no vacunada” lo que no se si el sistema tendrá alguna limitación para volver a incluirla en el sorteo”, detalló Canda.

Además agregó: “Mi mamá estuvo una semana sin tener la posibilidad de participar en la asignación de un turno. Me acerqué al vacunatorio del Hipódromo de San Isidro, la coordinadora del turno del horario en el cual me apersoné no me quiso atender porque se le terminaba el turno y se ve que estaba apurada, me decía que vuelva hoy jueves (me acerque el martes) y por suerte la coordinadora que la reemplazo se tomó la molestia de atenderme personalmente de una manera muy amable”.

“El botón de denuncias no funciona bien”, advirtió Gabriela. “En los 45 minutos que estuve aproximadamente vi entrar solo a 2 o 3 personas para vacunarse que son más el personal de La Cámpora que está trabajando que los que se acercan, lo que me hace dudar de la asignación de los turnos cuando tienen eternas planillas en el escritorio de recepción”, añadió.

Cuál fue la respuesta de las autoridades

Fuentes del Ministerio de Salud bonaerense informaron que “la carga de las vacunas es manual, por lo que en un millón de vacunados puede haber algún error humano de carga de DNI”.

“Estamos solucionando todo tipo de cuestiones con respecto a la vacunación -confiaron-. Los casos que tuvimos hasta ahora lo que ocurrió es que se equivocan el DNI al cargar”.

Por otra parte explicaron que tanto en la aplicación como en la web está la opción de denunciar el hecho o bien llamando al 148, aclararon que “en esos casos se los llama, se les explica cómo es el proceso y se corrige el registro”.