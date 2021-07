Provincia descarta la presencialidad plena en las escuelas y la considera “peligroso”

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró que es “peligroso” y “no adecuado” el regreso a la “presencialidad plena” en las escuelas, luego de que el Gobierno porteño anunciara un plan progresivo para lograr ese objetivo luego de las vacaciones de invierno.

“Reducir la distancia entre los niños teniendo uno al lado de otro en pupitres no me parece adecuado. Es más, me parece peligroso. No se puede todavía tomar esas medidas de flexibilización, sobre todo en poblaciones que no han sido vacunadas en su totalidad”, señaló Kreplak en declaraciones radiales.

De esa manera, el funcionario de Axel Kicillof descartó que esa iniciativa se pueda concretar en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. “Sabemos perfectamente bien que en lugares cerrados hay que mantener el distanciamiento. Esto es lo más importante junto con la ventilación y un conjunto de otras medidas”, precisó.

Las declaraciones de Kreplak fueron apuntadas a la decisión de la Ciudad de Buenos Aires de reanudar a partir de agosto y en forma gradual la presencialidad total en las escuelas, tras la implementación de clases virtuales por la pandemia del coronavirus.