Provincia: analizan la posibilidad de que sólo los vacunados ingresen a bares y restaurantes

El Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, afirmó que “es una posibilidad” que sólo los vacunados ingresen a bares y restaurantes. La medida es similar a la que implementó el presidente francés, Emmanuel Macron.

“Estamos estudiando aplicar el pase sanitario en un futuro como hizo Francia. Hoy la normativa, que vence el 6 de agosto, no lo habilita, pero lo estamos estudiando como una posibilidad. Me parece una medida muy inteligente la de Macron. “, expresó Bianco.

A su vez, Bianco analizó que existe una diferencia entre las medidas impuestas en Francia y la posibilidad de adoptarlas para la Provincia de Buenos Aires: “Esa medida apunta a un problema que nosotros no estamos teniendo de manera masiva en la provincia de Buenos Aires; los jóvenes en Francia no se quieren vacunar, no se anotan, y a ese público cuando le pones la obligatoriedad de vacunarse para ingresar a los lugares que le gustan lo terminan haciendo”.

En el país europeo las personas que no estén vacunadas no podrán ingresar a restaurantes, bares, recitales, museos, cines, centros comerciales; y tampoco podrán utilizar trenes y aviones. “Ya no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la de mis hijas por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se quedan ustedes en casa, no nosotros”, declaró Macron.