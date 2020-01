Con el propósito de generar conciencia y que no ocurran próximos actos discriminatorios, la pareja echada del balneario por protagonizar "escenas gays" invita a una concentración pacífica en la entrada del lugar el próximo sábado 18 de enero desde las 14.

El evento se dio lugar el sábado 4 de enero cuando la pareja de Gustavo Posati 30 años, profesor de inglés y Mariano Dominguez 31 años, psicólogo, quienes viven en Capital Federal, estaban disfrutando en Ocean Club de Mar del Plata, ubicado a pocos metros de la escollera norte de Playa Grande.

Según se conoció por Posati, la pareja accedió al balneario como invitados de su amigo Sebastián Grimaldi, cuyo padre es socio del lugar desde hace años. El acto discriminatorio fue iniciado por una socia que denunció al club que habían protagonizado "escenas gays" durante su estancia en la playa.

"No hubo exhibicionismo ni nada, como dijo la señora. Cuando llaman al otro día y nos prohíben la entrada. Mi amigo dijo que quería ir a preguntar qué pasó porque no entendíamos muy bien eso de las “escenas gays”. Nosotros le dijimos que no pasaba nada, que podíamos ir a otro lado, pero insistió. Vamos y nos encontramos con lo que sabíamos ya. Sólo podía entrar el hijo del socio", relató el joven.

"Lo que pasó nos opacó las mini vacaciones y no fue nada grato", por lo que convocó una concentración pacífica en la puerta de Ocean Club para el sábado 18 de enero, con la intención de crear conciencia en el colectivo y evitar este tipo de situaciones.

Gustavo y Mariano decidieron hacer la denuncia pertinente ante el INADI y contratar una abogada para que se haga cargo del daño moral y los perjuicios causado tanto al padre de su amigo como a ellos, quienes además fueron echados como socios del balneario.

Video: así echaron a la pareja gay de la playa