Durísima carta del campo contra el Gobierno: "Ignorancia, necedad, falta de diálogo y derroche de recursos"

Referentes del campo publicaron un duro texto contra el Gobierno. Desde la Sociedad Rural de Jesús María emitieron fuertes acusaciones contra las autoridades nacionales y también contra la oposición.

¿Qué dice el texto?

La carta que publicó la agrupación comienza expresando: "Las mujeres y hombres de campo conviven con las inclemencias del tiempo, un riesgo que tiene aprendizajes milenarios en el mundo y particularmente en nuestro país".

Y agregan: "Pronósticos y estudios nos ayudan en parte de lo que puede suceder. Pero, estas cuestiones meteorológicas son inmanejables y sólo se pueden administrar sus consecuencias. Así, los ciclos de sequía y lluvias, sumados a las heladas tempranas y tardías, son parte del pasado, presente y futuro en nuestra actividad".

En ese punto, la Sociedad Rural de Jesús María advierte: "Pero, los efectos que conllevan los riesgos naturales a los que la producción agropecuaria se expone es insignificante frente al daño que producen la ignorancia, necedad, falta de diálogo sincero y constructivo, concentrar poder en base a la recaudación, endeudamiento y derroche de recursos, que han desembocado en la crisis social que vivimos y que indudablemente se profundizará".

Fuerte acusación

La entidad especifica: "Quienes hoy nos gobiernan llevarán de por vida marcas de números horroroso: 28.900.000 argentinos son pobres o indigentes, entre los que lamentablemente se incluyen a más de 5.500.000 niñas y niños menores de 14 años, sumado a más de 100% de inflación con salarios de miseria y el consecuente deterioro de la sociedad y la economía del país".

La Sociedad Rural advierte: "Esto no excluye a la oposición, partícipe necesario para que todo esto suceda. Ya no les alcanza con cambiar los discursos y acomodarlos a encuestas. Los ciudadanos de a pie no les creen nada. Cuando un pueblo pierde la esperanza los jóvenes emigran, Ezeiza es la salida para nuestros hijos y nietos que prefieren padecer afuera a criar sus familias en su tierra natal".

La entidad se mostro muy dura: "No hay lugar para las ambiciones personales y la doctrina partidaria. Tampoco para senadores, diputados y dirigentes políticos que no han dejado de crecer patrimonialmente en la función pública o vinculados a ella, a costa de un pueblo entero que ve disminuir su calidad de vida y su proyección de futuro".

No se guardaron nada

La Sociedad Rural fue contundente: "Ustedes mismo crearon la trampa en la que estamos metidos y la víctima es la sociedad en su conjunto, que aprenderá lamentablemente con más crisis y malos momentos, pues nada es gratis para siempre".

Y concluye diciendo: "No pongan más trabas. No piensen más en su próxima candidatura, que debería estar avalada por los logros y aciertos que no tienen. Los vamos a ayudar a legislar, para ello deben saber escuchar más allá del castillo de naipes que han construido en estos últimos 40 años. ¿Vamos a despreciar otra oportunidad más o van a seguir hipotecando el futuro con el mismo robo al que nos han sometido?".