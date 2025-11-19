Programa Hogar de ANSES: requisitos y monto para diciembre de 2025

En diciembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abonará el Programa Hogar, un subsidio destinado a hogares que no tienen acceso al servicio de gas natural o carecen de conexión en su vivienda principal.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al Programa Hogar ANSES?
Para recibir este beneficio, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:
- Ningún integrante de la familia puede estar registrado como titular de un servicio de gas por red ni en la Tarifa Social de Gas.
- Los ingresos del hogar no deben superar dos salarios mínimos (equivalente a $626.800) ni corresponder a categorías superiores a la C del monotributo.
- Si reside una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de ingresos se amplía hasta tres salarios mínimos ($940.200) o categoría D.
- En las provincias patagónicas (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones), el tope asciende a 2,8 salarios mínimos o categoría D. Con una persona con discapacidad, el máximo permitido se eleva a 4,2 salarios mínimos o categoría E.
¿Cuánto se cobrará por el Programa Hogar ANSES en diciembre de 2025?
El monto del subsidio es definido por la Secretaría de Energía y varía según:
- La cantidad de personas en el grupo familiar.
- La zona de residencia.
- La estación del año, ya que durante los meses fríos se otorgan refuerzos adicionales.
¿Existen refuerzos adicionales para este programa?
El beneficio puede aumentar en las siguientes situaciones:
- Hogares ubicados en zonas frías, según la Ley 27.637.
- Familias con más de cinco convivientes.
- Pagos correspondientes a diciembre, dentro del período de refuerzos por bajas temperaturas.
Las zonas frías incluyen a Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, el partido de Patagones y localidades de La Puna, así como municipios de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, Santa Fe, Tucumán y Salta.
¿Qué es el Programa Hogar ANSES?
El Programa Hogar es una iniciativa estatal que busca asegurar el acceso al gas envasado para familias de bajos recursos y para instituciones sociales que tampoco disponen de servicio de gas natural.
Se trata de un subsidio directo y mensual que financia una parte del costo de las garrafas de 10, 12 o 15 kilos, especialmente en áreas donde no existe red domiciliaria de gas natural.