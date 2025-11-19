Programa Hogar de ANSES: requisitos y monto para diciembre de 2025

En diciembre de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abonará el Programa Hogar, un subsidio destinado a hogares que no tienen acceso al servicio de gas natural o carecen de conexión en su vivienda principal.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al Programa Hogar ANSES?

Para recibir este beneficio, es necesario cumplir con las siguientes condiciones:

Ningún integrante de la familia puede estar registrado como titular de un servicio de gas por red ni en la Tarifa Social de Gas.

Los ingresos del hogar no deben superar dos salarios mínimos (equivalente a $626.800 ) ni corresponder a categorías superiores a la C del monotributo.

Si reside una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de ingresos se amplía hasta tres salarios mínimos ( $940.200 ) o categoría D.

En las provincias patagónicas (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido de Patagones), el tope asciende a 2,8 salarios mínimos o categoría D. Con una persona con discapacidad, el máximo permitido se eleva a 4,2 salarios mínimos o categoría E.

¿Cuánto se cobrará por el Programa Hogar ANSES en diciembre de 2025?

El monto del subsidio es definido por la Secretaría de Energía y varía según:

La cantidad de personas en el grupo familiar.

La zona de residencia.

La estación del año, ya que durante los meses fríos se otorgan refuerzos adicionales.

¿Existen refuerzos adicionales para este programa?

El beneficio puede aumentar en las siguientes situaciones:

Hogares ubicados en zonas frías, según la Ley 27.637 .

. Familias con más de cinco convivientes.

Pagos correspondientes a diciembre, dentro del período de refuerzos por bajas temperaturas.

Las zonas frías incluyen a Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, el partido de Patagones y localidades de La Puna, así como municipios de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Juan, La Rioja, Santa Fe, Tucumán y Salta.

¿Qué es el Programa Hogar ANSES?

El Programa Hogar es una iniciativa estatal que busca asegurar el acceso al gas envasado para familias de bajos recursos y para instituciones sociales que tampoco disponen de servicio de gas natural.

Se trata de un subsidio directo y mensual que financia una parte del costo de las garrafas de 10, 12 o 15 kilos, especialmente en áreas donde no existe red domiciliaria de gas natural.