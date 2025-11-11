Profunda consternación en Chascomús: hallaron sin vida al joven desaparecido en la laguna

Francisco Díaz
tragedia chascomus

Una profunda conmoción embarga a la comunidad de Chascomús tras confirmarse el hallazgo sin vida del joven que era intensamente buscado desde el mediodía de este martes en las aguas de la laguna, en inmediaciones del Espigón de Pescadores.

El operativo de rescate se desplegó de inmediato luego de la denuncia por una persona desaparecida en el sector. Participaron Bomberos Voluntarios de Chascomús, Policía Comunal, Defensa Civil, personal de salud municipal y otros servicios de emergencia, que trabajaron de manera coordinada durante varias horas.

Intensa búsqueda de un joven desaparecido en la laguna de Chascomús
Mirá también:

Intensa búsqueda de un joven desaparecido en la laguna de Chascomús

Tras el hallazgo, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes, con intervención de la Fiscalía en turno de Chascomús. Por disposición de las autoridades, el área permaneció acordonada durante toda la tarde para facilitar las tareas periciales y de rescate.

El joven fallecido mantenía fuertes vínculos con la comunidad local, siendo integrante de la quinta división del Club Unión Deportiva, institución que expresó un profundo pesar por la trágica pérdida y acompañó en su mensaje a los familiares y amigos del joven.

La noticia generó un profundo dolor en la ciudad, donde vecinos y allegados se unieron en muestras de respeto y solidaridad hacia los seres queridos del joven.

📷 Somos Chascomús

Conmoción en Chascomús: hallan sin vida a un hombre en un local comercial
Mirá también:

Conmoción en Chascomús: hallan sin vida a un hombre en un local comercial
ETIQUETAS
Compartir este artículo
Conmoción en Chascomús: hallan sin vida a un hombre en un local comercial
Chascomús
Nueva Toyota Hilux 2026 teaser 1 1
Toyota Hilux 2026: la chata preferida por los argentinos se renueva y se electrifica
Sociedad
Cuenta DNI: ¿Qué descuentos habrá del 1 al 7 de junio? Te contamos aquí
Banco Provincia lanza descuento de $8.000 para jóvenes en locales gastronómicos
Provincia
alerta x tormentas
Regresan las lluvias con fuerza: Emiten alerta para toda la provincia de Buenos Aires
Provincia
desaparecido laguna chascomus
Intensa búsqueda de un joven desaparecido en la laguna de Chascomús
Chascomús
mujer necochea
Desapareció una mujer de un camping en Necochea e investigan un presunto femicidio
Provincia
encuentran mujer neo
Encontraron sin vida el cuerpo de la mujer que era intensamente buscada en Necochea
Provincia

Más leídas

﻿