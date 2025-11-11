Profunda consternación en Chascomús: hallaron sin vida al joven desaparecido en la laguna

Una profunda conmoción embarga a la comunidad de Chascomús tras confirmarse el hallazgo sin vida del joven que era intensamente buscado desde el mediodía de este martes en las aguas de la laguna, en inmediaciones del Espigón de Pescadores.

El operativo de rescate se desplegó de inmediato luego de la denuncia por una persona desaparecida en el sector. Participaron Bomberos Voluntarios de Chascomús, Policía Comunal, Defensa Civil, personal de salud municipal y otros servicios de emergencia, que trabajaron de manera coordinada durante varias horas.

Tras el hallazgo, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes, con intervención de la Fiscalía en turno de Chascomús. Por disposición de las autoridades, el área permaneció acordonada durante toda la tarde para facilitar las tareas periciales y de rescate.

El joven fallecido mantenía fuertes vínculos con la comunidad local, siendo integrante de la quinta división del Club Unión Deportiva, institución que expresó un profundo pesar por la trágica pérdida y acompañó en su mensaje a los familiares y amigos del joven.

La noticia generó un profundo dolor en la ciudad, donde vecinos y allegados se unieron en muestras de respeto y solidaridad hacia los seres queridos del joven.

📷 Somos Chascomús